Top 10 des athlètes les mieux rémunérés en 2025, Cristiano Ronaldo en tête

En 2025, Cristiano Ronaldo s’impose une nouvelle fois comme l’athlète le mieux rémunéré au monde. Selon le classement annuel du site américain Sportico, des joueurs de football, de basketball, de baseball, de boxe et de golf figurent parmi les dix sportifs mondiaux les plus rémunérés. Cette liste montre l’impact croissant des rémunérations hors‑terrain et des revenus d’image dans l’économie globale du sport, à un moment où la concurrence entre ligues et marchés internationaux n’a jamais été aussi intense. L’enjeu clé pour les organisations sportives est désormais de valoriser ces talents tout en équilibrant compétitivité et image de marque mondiale.

Une industrie sportive planétaire qui s’est enrichie avec la mondialisation du sport

Le sport professionnel est aujourd’hui l’un des moteurs économiques les plus puissants de la culture mondiale. Des ligues comme la Premier League anglaise, la NBA, la MLB ou encore les circuits mondiaux de boxe et de golf ont bâti des écosystèmes financiers complets autour des performances, de la diffusion télévisuelle, des droits médias et des partenariats commerciaux internationaux, générant des milliards de revenus chaque année. Ce système repose sur une fusion entre performances sportives et stratégies de marque: les athlètes ne sont plus seulement des compétiteurs, mais aussi des figures centrales du marketing global. Les salaires de haut niveau, souvent négociés par des agents spécialisés, s’accompagnent de bonus, de revenus issus d’apparitions, d’accords de sponsoring exclusifs et de royalties issues de merchandising.

La montée en puissance de ligues comme la Saudi Pro League ou les nouvelles stratégies de diffusion numérique ont accéléré cette dynamique, créant une concurrence financière intense entre clubs et circuits. Ainsi, le top 10 des mieux payés en 2025 montre une tendance durable qui dépasse les seuls résultats sur le terrain ou dans l’arène, soulignant l’importance économique des droits médias, des campagnes publicitaires mondiales et d’une connectivité accrue avec les fans à l’échelle planétaire.

Cristiano Ronaldo au sommet absolu

Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo conserve sa position de numéro 1 mondial. Avec environ 260 millions de dollars de revenus cumulés en 2025, il devance largement ses concurrents, grâce à un contrat extrêmement lucratif avec le club saoudien d’Al‑Nassr, complété par de nombreux accords de sponsoring et de licences commerciales. Cette domination financière n’est pas seulement sportive: elle reflète l’énorme attractivité de sa marque personnelle, capable de générer des revenus constants au‑delà des seuls exploits sur le terrain. Ronaldo reste ainsi l’athlète le plus rémunéré du sport moderne, une figure qui influence non seulement le football, mais aussi les stratégies de partenariat des grandes marques internationales.

Juste derrière Ronaldo, le boxeur mexicain Canelo Álvarez se hisse à la deuxième place du classement avec 137 millions de dollars, malgré une année sportive marquée par des hauts et des bas. La boxe, souvent associée à des revenus de combat exceptionnels et à des événements médiatiques mondiaux, continue de prouver qu’elle peut rivaliser avec les ligues établies en termes de revenus pour ses stars.

En troisième position, Lionel Messi, autre icône du football mondial, totalise près de 130 millions $, combinant salaire, primes de compétition et contrats de parrainage. Sa présence dans des campagnes internationales et son rôle de figure universelle du sport contribuent à un revenu qui dépasse largement les seuls gains sur le terrain.

Les autres géants du top 10

Suivent Juan Soto (baseball) et LeBron James (basketball), respectivement quatrième avec environ 129,2 millions $ et cinquième avec 128,7 millions $. Soto, après avoir signé un des contrats les plus lucratifs de l’histoire de la MLB, montre l’évolution des revenus au‑delà du football et du basketball, tandis que James combine performances sportives et investissements commerciaux pour maximiser ses revenus. Karim Benzema, septième sur la liste avec environ 115 millions $, représente une autre figure du football international, tandis que Stephen Curry se distingue comme l’un des meilleurs gadgets de la NBA avec plus de 105 millions $.

Dans un classement dominé par les stars footballistiques et NBA, deux athlètes de baseball et un golfeur se font également remarquer. Le « two‑way » Shohei Ohtani, avec environ 102,5 millions $, montre comment une carrière exceptionnelle peut s’accompagner d’un attrait commercial sans précédent dans la MLB. Quant à Kevin Durant, avec près de 100,8 millions $, il continue de marquer la NBA de son empreinte financière, combinant salaires et endorsements. Enfin, Jon Rahm, seul représentant du golf dans ce top 10 avec 100,7 millions $, montre la capacité du golf professionnel à générer des revenus importants, notamment grâce à des gains de tournois élevés et à des accords commerciaux.

Cette liste des athlètes les mieux payés en 2025 souligne plusieurs transformations clés du paysage sportif mondial. D’une part, la montée des salaires hors terrain — tirés par les contrats publicitaires, les droits d’image et les partenariats globaux — redéfinit ce qu’implique d’être une superstar du sport. D’autre part, l’importance croissante de ligues émergentes, d’accords médiatiques internationaux et de stratégies numériques innovantes amplifie la capacité des athlètes à monétiser leur image bien au‑delà des seules performances physiques.

Le classement Sportico de 2025 ne se limite pas à un simple palmarès de chiffres: il raconte une histoire de marque, de business et de sport comme un phénomène culturel global qui influence les marchés économiques, les pratiques commerciales et les attentes des fans à travers le monde.

Classement 2025 des 10 athlètes les mieux payés au monde selon Sportico