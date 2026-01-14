Top 10 des passeports les plus puissants au monde en 2026 (retour des USA)

La hiérarchie mondiale des passeports continue d’évoluer au rythme des relations diplomatiques, des accords de mobilité et des politiques migratoires. En janvier 2026, le Henley Passport Index a livré son nouveau classement des passeports les plus puissants au monde, en s’appuyant sur les données de l’Association internationale du transport aérien (IATA). Ce classement mesure le nombre de destinations accessibles sans visa préalable. Cette année, un fait marquant retient l’attention : le retour des États-Unis dans le Top 10.

Singapour, toujours au sommet

Sans surprise, Singapour conserve la première place du classement mondial. Le passeport singapourien offre un accès sans visa à 192 destinations, un record qui illustre la solidité de la diplomatie du pays et la confiance dont il bénéficie à l’échelle internationale. Cette position dominante confirme la stratégie de long terme menée par la cité-État en matière de coopération internationale et de facilitation des déplacements.

L’Asie de l’Est en force

Derrière Singapour, le Japon et la Corée du Sud se partagent la deuxième place avec 188 destinations accessibles sans visa. Ces deux pays, moteurs économiques et diplomatiques de l’Asie de l’Est, continuent de bénéficier d’un large réseau d’accords bilatéraux. Leur stabilité politique, leur attractivité touristique et leurs relations internationales solides renforcent la crédibilité de leurs passeports.

L’Europe toujours bien représentée

La troisième place est occupée par un groupe de pays européens, dont le Danemark, le Luxembourg, l’Espagne, la Suède et la Suisse. Leurs passeports permettent d’accéder à environ 186 destinations sans visa. Cette forte présence européenne reflète l’efficacité des politiques communes de mobilité au sein de l’espace Schengen, ainsi que la réputation diplomatique de ces États sur la scène mondiale.

Un autre ensemble de pays européens se positionne juste derrière, confirmant la domination du continent dans le haut du classement. L’Union européenne reste ainsi l’une des zones les plus favorables à la libre circulation internationale.

Les Émirats arabes unis, un acteur majeur

Les Émirats arabes unis figurent à la cinquième place mondiale avec environ 184 destinations accessibles sans visa. Cette progression constante témoigne de l’intense activité diplomatique du pays, qui multiplie les accords de suppression de visas et renforce son influence internationale. Les Émirats s’imposent aujourd’hui comme la référence du Moyen-Orient en matière de mobilité.

Le retour des États-Unis dans le Top 10

Après une période de recul liée notamment aux restrictions sanitaires et aux tensions diplomatiques des années précédentes, les États-Unis font leur retour dans le Top 10 en 2026. Le passeport américain retrouve une position stratégique, signe d’un rééquilibrage progressif de sa politique de mobilité et de ses relations internationales.

Ce retour symbolise aussi la volonté de Washington de renouer avec une diplomatie plus ouverte, facilitant les déplacements de ses citoyens et renforçant sa présence sur la scène mondiale.

Le Top 10 mondial en 2026 (par groupes de rang)

Selon le Henley Passport Index, le Top 10 se structure ainsi :

1er : Singapour

: Singapour 2e : Japon, Corée du Sud

: Japon, Corée du Sud 3e : Danemark, Luxembourg, Espagne, Suède, Suisse

: Danemark, Luxembourg, Espagne, Suède, Suisse 4e : Plusieurs pays européens (dont la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Finlande, etc.)

: Plusieurs pays européens (dont la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Finlande, etc.) 5e : Émirats arabes unis

: Émirats arabes unis 6e : Nouvelle-Zélande,

: Nouvelle-Zélande, 7e Australie,

Australie, 8e Canada,

Canada, 9e Malaisie et

Malaisie et 10e États-Unis

Ce classement montre une forte concentration de pays d’Asie, d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Océanie dans les premières positions.

Une fracture mondiale persistante

Si certains passeports ouvrent presque toutes les frontières, d’autres restent très limités. L’Afghanistan, par exemple, occupe toujours la dernière place avec seulement 24 destinations accessibles sans visa. L’écart entre le passeport le plus puissant et le moins puissant atteint désormais 168 destinations, un chiffre qui illustre la persistance des inégalités en matière de mobilité internationale.

Un indicateur stratégique

Au-delà du simple classement, le Henley Passport Index constitue un indicateur clé des dynamiques géopolitiques mondiales. La puissance d’un passeport reflète la stabilité d’un pays, la qualité de ses relations diplomatiques et la confiance que lui accordent ses partenaires.