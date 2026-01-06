Top 5 des hommes les plus riches en 2026

Les fortunes mondiales continuent de jouer un rôle décisif dans l’économie mondiale, influençant les marchés financiers, la technologie et même les décisions politiques. Les milliardaires d’aujourd’hui concentrent des richesses qui dépassent parfois la valeur de certains PIB nationaux, donnant à leurs investissements et à leurs entreprises un impact direct sur la vie quotidienne de millions de personnes. Au cœur de cette dynamique, le classement des individus les plus riches en 2026 révèle des chiffres impressionnants et des écarts historiques.

Elon Musk domine le classement grâce à Tesla et SpaceX

D’après Paris Match qui cite Forbes, le numéro un incontesté de cette année est Elon Musk. Sa fortune a connu une progression spectaculaire, atteignant 726 milliards de dollars, propulsée par la valorisation record de SpaceX, désormais estimée à 800 milliards. Une décision récente de la Cour suprême du Delaware a également rétabli certaines de ses stock-options Tesla annulées en 2024, renforçant encore sa position. Avec près de trois fois la richesse de son plus proche poursuivant, Musk creuse un écart inédit avec le reste du peloton, illustrant la puissance financière concentrée entre les mains de quelques acteurs majeurs de la technologie et de l’industrie.

Les milliardaires de la tech américaine restent solides

Derrière Elon Musk, les fortunes restent fortement concentrées autour des géants de la tech américaine. Larry Page, cofondateur de Google, conserve la deuxième place avec 257 milliards de dollars, malgré une légère baisse due au recul des actions d’Alphabet. La troisième place revient à Larry Ellison, dont les 245 milliards de dollars ont été affectés par le repli du titre Oracle dans un contexte de débat sur l’intelligence artificielle. Jeff Bezos, fondateur d’Amazon, occupe la quatrième position avec 242 milliards, suivi de près par Sergey Brin, autre cofondateur de Google, avec 237 milliards. Ces chiffres montrent que, même si certaines fortunes connaissent des fluctuations liées aux marchés boursiers, la domination des leaders américains de la tech reste incontestée.

Le classement 2026 met également en évidence des tendances importantes dans l’économie mondiale. L’écart entre le numéro un et le reste du top 5 n’a jamais été aussi prononcé, reflétant l’impact des entreprises innovantes dans la technologie et l’espace sur la concentration de richesse. Les décisions légales, les valorisations boursières et les investissements stratégiques continuent de jouer un rôle central dans l’évolution de ces fortunes. Voici ci-dessous le top 5 des hommes les plus riches du monde :