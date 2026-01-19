Tourisme urbain : le petit train de Cotonou lancé

L’agence de tourisme Dahomey Discovery a procédé, le samedi 17 janvier 2026, à l’inauguration du Petit train touristique de Cotonou, une nouvelle attraction dédiée à la découverte urbaine et à la valorisation du patrimoine local. Le projet est porté par Dahomey Discovery, une agence de tourisme engagée dans la valorisation du patrimoine culturel, historique et urbain du Bénin.

Pensé comme un moyen de découverte convivial et sécurisé, le Petit train propose des circuits urbains commentés, permettant aux habitants et aux visiteurs de parcourir la ville autrement. Moderne et accessible, l’équipement est doté de ceintures de sécurité et encadré par une équipe formée, afin d’offrir une expérience adaptée aussi bien aux familles qu’aux scolaires, touristes et entreprises.

Selon Zoulfati Derby, directrice générale de Dahomey Discovery, le projet s’inscrit dans une volonté de rapprocher les populations de leur patrimoine. Elle a souligné que le Petit Train Touristique n’est pas seulement un moyen de transport, mais un outil de lecture et de découverte de la ville, mettant en valeur ses sites emblématiques, son histoire et sa culture.

La représentante du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Glawdys Gandaho, a estimé que le lancement du Petit train touristique de Cotonou marque une étape importante dans la diversification de l’offre touristique nationale. Elle a indiqué que cette initiative constitue une nouvelle manière de découvrir la ville, tout en sensibilisant le public à son histoire et à son patrimoine.

Au-delà de l’aspect récréatif, le projet vise également à dynamiser l’économie touristique locale, à créer des emplois directs et indirects et à renforcer l’image de Cotonou comme destination urbaine attractive. Les circuits proposés ambitionnent de faire du Petit train touristique un outil durable au service du développement touristique de la ville.