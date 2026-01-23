Tshisekedi critiqué par Trump ? Une fausse vidéo fait le buzz

Les relations entre les États-Unis et la République démocratique du Congo ont connu, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, une phase plus visible et plus active. Washington s’est notamment impliqué dans des discussions diplomatiques liées à la sécurité régionale, aux tensions entre la RDC et le Rwanda et aux intérêts économiques américains autour des minerais stratégiques congolais. Dans ce climat marqué par des échanges prudents mais suivis entre les deux capitales, une vidéo attribuée à Donald Trump, prétendant montrer le président américain s’en prendre directement à Félix Tshisekedi, a récemment envahi les réseaux sociaux. Très vite, elle a suscité interrogations et commentaires, avant que sa nature frauduleuse ne soit établie.

Désinformation politique et deepfake autour de la RDC

La séquence en question montre un Donald Trump apparemment offensif, accusant le chef de l’État congolais de mauvaise gouvernance et d’échecs politiques. Diffusée massivement sur Facebook, X et WhatsApp, la vidéo a été présentée par certains internautes comme une preuve d’un refroidissement brutal entre Washington et Kinshasa. Pourtant, aucune déclaration officielle ni aucun enregistrement authentique ne corroborent ces propos.

Des vérifications menées par des plateformes spécialisées dans la lutte contre la désinformation ont révélé que la vidéo avait été générée ou altérée à l’aide de technologies d’intelligence artificielle. L’audio imite la voix de Donald Trump, tandis que l’image reprend des extraits visuels existants, réassemblés pour donner l’illusion d’un discours cohérent. Plusieurs indices techniques, notamment des incohérences labiales et des ruptures sonores, ont confirmé qu’il s’agissait d’un hypertrucage.

Ce type de manipulation n’est pas nouveau, mais il prend une ampleur particulière lorsqu’il concerne des figures politiques de premier plan. En associant le nom de Trump à celui de Tshisekedi, les auteurs de la vidéo ont exploité à la fois la notoriété du président américain et la sensibilité de l’opinion congolaise aux relations internationales. Le résultat est une information trompeuse, suffisamment crédible pour semer le doute, surtout auprès d’un public peu familier avec les outils de vérification numérique.

Trump, Tshisekedi et les relations USA–RDC en 2025

La diffusion de cette fausse vidéo intervient alors que les rapports entre Donald Trump et Félix Tshisekedi restent essentiellement institutionnels. Depuis 2025, les échanges entre les deux pays portent principalement sur des dossiers concrets : sécurité dans l’est de la RDC, coopération diplomatique régionale et discussions autour des ressources minières stratégiques. À aucun moment, des critiques publiques personnelles de Trump à l’encontre de Tshisekedi n’ont été confirmées.

Cette réalité contraste fortement avec le contenu de la vidéo virale. En donnant l’impression d’une attaque frontale du président américain, le deepfake crée une rupture artificielle avec la ligne officielle observée jusqu’ici. Il pourrait être envisagé que ce type de contenu vise à influencer l’opinion publique congolaise ou à alimenter des tensions politiques internes, mais aucune preuve ne permet d’attribuer formellement cette manipulation à un acteur identifié.

L’épisode illustre surtout la facilité avec laquelle des contenus falsifiés peuvent s’insérer dans le débat public, en s’appuyant sur des sujets sensibles et des figures connues. Dans le cas présent, la relative discrétion des échanges directs entre Trump et Tshisekedi a laissé un espace propice aux interprétations, rapidement comblé par une vidéo mensongère.