Une Béninoise sollicite l'aide d'Apoutchou National pour sauver sa mère atteinte d’insuffisance rénale

Un appel à l’aide pour la prise en charge d’une insuffisance rénale a été lancé récemment sur les réseaux sociaux par une jeune Béninoise. Son intervention est intervenue lors d’un direct sur TikTok animé par l’influenceur ivoirien Apoutchou National. S’exprimant en français et en fongbé, la jeune fille a sollicité un soutien financier pour sa mère, qu’elle présente comme atteinte d’insuffisance rénale.

Elle a indiqué que la malade aurait besoin d’une greffe de rein estimée à 20 millions de francs CFA. Selon ses propos, l’intervention ne peut pas être réalisée au Bénin, d’où l’option envisagée d’une évacuation sanitaire vers l’étranger. Elle a également affirmé que les dépenses liées aux séances de dialyse ont fortement affecté les ressources de la famille.

« Bonsoir papa, j’appelle depuis le Bénin. Aidez ma maman. Elle souffre de l’insuffisance rénale. Nous avons besoin de 20 millions pour une greffe de reins. La dialyse nous a vidé. », a-t-elle indiqué. En réponse, l’influenceur a déclaré qu’il ne pouvait pas, à lui seul, réunir une telle somme. Il a toutefois indiqué son intention de relayer la situation et de reprendre contact ultérieurement : « Je vais appeler Fanicko et on verra. Je m’abonne à ton compte. Demain, on se parle de nouveau. »

Cette séquence a suscité des réactions en ligne, dans un contexte où l’insuffisance rénale est régulièrement évoquée comme un problème de santé préoccupant pour des familles confrontées à des traitements lourds et coûteux. Le sujet rappelle également le parcours du journaliste béninois Judicaël Janvier Gbaguidi, décédé le mardi 27 janvier après plusieurs années de lutte contre l’insuffisance rénale. À travers ses publications sur les réseaux sociaux, il avait rendu publique l’évolution de son état de santé, ce qui avait entraîné une mobilisation de soutien de la part de nombreux internautes. Il ne manquait pas de faire passer sur ses comptes les demandes pour honorer ses séances de dialyses.