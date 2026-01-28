USA : face à l’Iran, les Émirats et l’Arabie saoudite se désengagent de l’option militaire

Depuis plusieurs mois, la relation entre Washington et Téhéran évolue sur une ligne de crête. Les autorités américaines ont publiquement laissé entendre que toutes les options restaient sur la table face à l’Iran, y compris des actions militaires ciblées, dans un climat marqué par des tensions persistantes au Moyen-Orient. Cette posture, assumée mais mesurée, s’est traduite par un renforcement de la présence militaire américaine dans la région et par des messages destinés à maintenir une pression constante sur le régime iranien. Toutefois, cette stratégie se heurte désormais à une réalité diplomatique nouvelle : les partenaires traditionnels des États-Unis dans le Golfe ne souhaitent plus être associés à une éventuelle opération armée contre l’Iran.

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, deux acteurs centraux de l’équilibre régional et alliés de longue date de Washington, ont clairement fait savoir qu’ils n’autoriseraient ni l’utilisation de leur territoire ni celle de leur espace aérien pour une attaque américaine visant l’Iran. Une position qui marque une inflexion notable et qui redessine les paramètres de toute option militaire envisagée par les États-Unis.

Arabie saoudite et Émirats arabes unis refusent toute implication militaire contre l’Iran

Le message envoyé par Riyad et Abou Dhabi est sans ambiguïté. Les deux pays ont exclu toute participation directe ou indirecte à une action militaire américaine contre l’Iran, qu’il s’agisse d’un soutien logistique, de bases arrière ou de couloirs aériens. Ce refus ne relève pas d’un simple ajustement technique : il s’agit d’un choix politique assumé, communiqué aux partenaires concernés et cohérent avec la ligne de prudence adoptée ces dernières années.

Pour l’Arabie saoudite, ce positionnement traduit une volonté de réduire les risques sécuritaires sur son propre territoire. Le royaume, exposé par le passé à des attaques attribuées à des acteurs liés à l’Iran, cherche à éviter toute situation susceptible de provoquer des représailles directes. Les autorités saoudiennes privilégient désormais des canaux diplomatiques régionaux et une gestion plus contenue de leurs relations avec Téhéran.

Les Émirats arabes unis suivent une logique comparable. Fortement engagés dans le commerce, les infrastructures portuaires et la stabilité économique, ils misent sur la prévisibilité et la désescalade. Autoriser une opération militaire depuis leur sol exposerait le pays à des conséquences immédiates, tant sur le plan sécuritaire qu’économique, que les dirigeants émiratis ne semblent pas disposés à assumer.

Ce double refus réduit de facto la marge de manœuvre opérationnelle des États-Unis dans le Golfe. Les bases et espaces aériens de ces deux pays constituent des points d’appui majeurs pour toute projection de force dans la région. Leur indisponibilité impose une réévaluation des scénarios militaires envisagés à Washington.

Stratégie américaine face à l’Iran et nouvelles contraintes régionales

Pour les États-Unis, cette prise de distance de leurs alliés du Golfe ne signifie pas l’abandon de toute capacité d’action. Washington dispose encore de moyens militaires importants, notamment navals, ainsi que d’installations dans d’autres pays de la région. Néanmoins, l’absence de soutien de Riyad et d’Abou Dhabi rend toute opération potentielle plus complexe sur les plans logistique, financier et politique.

Les options restantes reposeraient davantage sur des déploiements en mer, des frappes à longue distance ou l’appui de partenaires moins centraux. Ces alternatives, si elles existent, impliquent des coûts plus élevés et une coordination plus limitée. Elles réduisent également l’image d’un front régional uni face à l’Iran, élément que les États-Unis ont longtemps cherché à préserver dans leur communication stratégique.

Pour les États-Unis, le signal est clair : toute action militaire contre l’Iran ne pourra plus s’appuyer automatiquement sur les relais traditionnels du Golfe. Cette réalité impose une adaptation de la stratégie de pression et renforce le poids des considérations diplomatiques dans la gestion du dossier iranien.