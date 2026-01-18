USA : Kianna Underwood, ancienne star de Nickelodeon, meurt à 33 ans dans un tragique accident

L’ancienne actrice de la chaîne jeunesse américaine a perdu la vie vendredi matin dans le quartier de Brownsville à Brooklyn. Percutée successivement par deux véhicules alors qu’elle traversait une intersection, Kianna Underwood n’a pas survécu à ses blessures. Les deux conducteurs impliqués ont pris la fuite et demeurent activement recherchés par les autorités new-yorkaises. Cette disparition brutale plonge le monde du divertissement américain dans l’émoi, rappelant la fragilité des anciennes gloires de l’écran.

Le monde du divertissement américain est sous le choc après l’annonce de la mort tragique de Kianna Underwood, figure emblématique des programmes jeunesse de Nickelodeon durant les années 2000. La comédienne âgée de trente-trois ans a trouvé la mort dans des circonstances dramatiques au petit matin du vendredi 17 janvier 2026, dans les rues de Brooklyn. Cette disparition soudaine révèle les dangers persistants de la circulation automobile dans la métropole new-yorkaise, tout en soulevant des questions sur le devenir des enfants stars une fois les projecteurs éteints. Les réseaux sociaux ont rapidement été inondés de messages de condoléances et de souvenirs partagés par des fans ayant grandi avec ses apparitions télévisées.

Double collision mortelle dans les rues de Brooklyn

Les circonstances de ce drame révèlent une succession d’événements particulièrement violents survenus aux alentours de six heures quarante-cinq du matin. Selon les informations communiquées par le département de police de New York, Kianna Underwood se trouvait à l’intersection de Pitkin Avenue et Mother Gaston Boulevard lorsqu’un premier véhicule l’a violemment heurtée. Un SUV Ford Explorer de couleur noire, dont le conducteur disposait pourtant du feu vert, aurait franchi la double ligne jaune pour dépasser un autre véhicule avant de percuter la jeune femme. Alors qu’elle gisait sur la chaussée, grièvement blessée, une berline aux teintes noires et grises l’a ensuite renversée à son tour. Les secours, alertés par un appel d’urgence quelques minutes plus tard, n’ont pu que constater le décès de la victime sur place. Les enquêteurs de la brigade des accidents de la circulation poursuivent leurs investigations pour identifier et interpeller les deux conducteurs en fuite.

Publicité

Parcours artistique de Kianna Underwood chez Nickelodeon

Née à New York, Kianna Underwood avait entamé sa carrière artistique à la fin des années 1990, alors qu’elle n’était encore qu’une enfant. Entre 1999 et 2004, elle avait prêté sa voix au personnage de Fuchsia Glover, cousine du protagoniste principal dans la série animée « Little Bill ». Ce programme éducatif destiné aux tout-petits, inspiré des ouvrages de Bill Cosby, suivait les aventures quotidiennes d’un garçonnet afro-américain de cinq ans et de sa famille. La jeune comédienne avait ainsi participé à vingt-trois épisodes de cette production qui avait marqué toute une génération de téléspectateurs américains. Son talent l’avait ensuite conduite vers le plateau de « All That », émission culte de sketches comiques ayant révélé des personnalités majeures du paysage audiovisuel comme Kenan Thompson, Amanda Bynes ou encore Nick Cannon. Durant l’année 2005, elle était apparue dans sept épisodes de ce programme devenu une véritable institution de la télévision jeunesse outre-Atlantique. Parallèlement à ses activités télévisuelles, la comédienne avait également participé au long-métrage indépendant « The 24-Hour Woman » aux côtés de Rosie Perez et Patti LuPone, avant de rejoindre la première tournée nationale de la comédie musicale « Hairspray » dans le rôle de Little Inez.

Série noire pour les anciennes gloires de Nickelodeon aux États-Unis

Cette disparition tragique s’inscrit dans une séquence particulièrement douloureuse pour la famille Nickelodeon. Au cours des dernières semaines, plusieurs personnalités associées à la chaîne ont quitté ce monde dans des circonstances diverses. Le compositeur Guy Moon, créateur des musiques de nombreux dessins animés de la chaîne, s’est éteint ce mois-ci à l’âge de soixante-trois ans. En décembre dernier, Jim Ward, voix inoubliable de la série « The Fairly OddParents », avait tiré sa révérence à soixante-six ans. Quelques semaines auparavant, Jeff Garcia, qui donnait vie au personnage de Sheen dans « Jimmy Neutron », était décédé à cinquante ans seulement. Cette accumulation de pertes ravive les souvenirs des disparitions précédentes ayant endeuillé l’univers Nickelodeon depuis plusieurs années, notamment celle de Stephen Hillenburg, créateur légendaire de « Bob l’éponge », emporté en 2018 à l’âge de cinquante-sept ans.

L’enquête ouverte par les autorités new-yorkaises se poursuit activement afin de retrouver les responsables de cet accident mortel. Les enquêteurs de la brigade spécialisée dans les collisions examinent actuellement les images des caméras de surveillance du quartier de Brownsville dans l’espoir d’identifier les deux véhicules impliqués. Aucune arrestation n’a encore été effectuée à ce stade des investigations. La famille de la victime n’a pas encore communiqué publiquement sur les circonstances des obsèques. Pour les nombreux admirateurs ayant grandi avec les programmes de Nickelodeon, cette perte brutale représente la fin prématurée d’une artiste dont le sourire illuminait les écrans de leur enfance.