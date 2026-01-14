USA: L’acteur Kiefer Sutherland (Jack Bauer) interpellé pour menaces et agression présumée

Figure incontournable de la télévision américaine, Kiefer Sutherland s’est imposé auprès du grand public grâce à son interprétation de Jack Bauer dans la série culte 24 Heures chrono. Fils du comédien Donald Sutherland, il a également mené une carrière solide au cinéma, enchaînant les rôles dans des productions hollywoodiennes et des séries à succès. Depuis plusieurs décennies, son visage est associé à des personnages d’autorité, souvent confrontés à des situations extrêmes. Cette image publique contraste aujourd’hui avec une affaire judiciaire survenue à Los Angeles, où l’acteur a été brièvement interpellé à la suite d’un incident impliquant un chauffeur VTC.

Kiefer Sutherland impliqué dans une altercation avec un chauffeur VTC

Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi, peu après minuit, sur l’un des grands axes de la métropole californienne. Alertées par un signalement radio, les forces de l’ordre sont intervenues pour une agression présumée impliquant un chauffeur de VTC et un passager identifié par la suite comme étant Kiefer Sutherland.

Selon les éléments communiqués par la police de Los Angeles, l’acteur, âgé de 59 ans, aurait eu un comportement violent à l’encontre du conducteur rapporte AP News. Les agents estiment qu’il aurait non seulement eu un geste physique envers ce dernier, mais aussi proféré des menaces jugées suffisamment graves pour justifier une interpellation immédiate.

Le chauffeur concerné n’a pas nécessité de prise en charge médicale, d’après les informations disponibles. L’incident n’a cependant pas été considéré comme anodin par les autorités, qui ont procédé à l’arrestation de l’acteur sur place. Cette intervention policière marque un nouvel épisode judiciaire pour une personnalité dont la carrière s’est construite autour de rôles de justicier et de défenseur de l’ordre, à l’écran.

Procédure judiciaire et suite de l’affaire pour l’acteur américain

Après son interpellation, Kiefer Sutherland a été conduit dans un centre de détention du comté de Los Angeles. Il a été remis en liberté quelques heures plus tard, après le versement d’une caution fixée à 50 000 dollars, selon les registres officiels de l’administration pénitentiaire locale.

L’acteur devra désormais répondre de ces accusations devant la justice. Une audience est prévue le 2 février, au cours de laquelle les faits reprochés seront examinés par un tribunal californien. À ce stade, aucune déclaration publique n’a été faite par ses représentants ou par l’intéressé lui-même.