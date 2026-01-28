USA : l'Allemagne veut récupérer ses 1200 tonnes d'or

L’Allemagne vient de donner une preuve supplémentaire, de la défiance actuelle qu’a l’Union européenne à l’encontre des États-Unis. En effet, Berlin s’est récemment interrogé au sujet de ses réserves d’or, dont une partie se trouve actuellement aux États-Unis. L’idée ? Rapatrier cette petite fortune.

En effet, d’après un récent décompte, 37% des réserves d’or allemandes se trouvent actuellement aux États-Unis. Le reste se trouve soit en Allemagne, soit en Grande-Bretagne. Or, dans un contexte géopolitique particulièrement tendu, savoir que Donald Trump peut avoir la main sur l’or allemand, suscite de la crispation.

Avec 3.352 tonnes, l’Allemagne détient les deuxièmes réserves d’or mondiales, derrière les États-Unis. À plus de 5 000 dollars l’once, le pactole est pharamineux. Berlin n’est pas la seule capitale dans cette situation. Les Pays-Bas mais aussi l’Italie, l’Espagne, la Finalnde ou la Suède et même la BCE ont de l’or qui se trouvent sur le sol américain.

La France a, dès les années 60 et sous l’impulsion du Général De Gaulle, qui se méfiait des Américains, effectué le transfert de l’ensemble de ses réserves. Aujourd’hui l’intégralité des réserves d’or françaises repose à 26 mètres sous terre, à Paris dans une salle secrète, appelée “La Souterraine”.

Berlin ne s’est pas encore positionné, mais pourrait le faire

Berlin peut-il procéder de la même manière ? Aujourd’hui, cela reste possible, logistiquement parlant. Cependant, il s’agirait d’une opéraiton à la fois longue et coûteuse, en plus d’être périlleuse. Aucune décision n’a été prise en ce sens, mais l’Allemagne pourrait vite se positionner quitte à envoyer un nouveau message de défiance à l’encontre du président Donald Trump, avec qui les relations sont particulièrement tendues depuis quelques semaines. De nombreux sujets, en lien notamment avec le Groenland, ont définitivemment sappé la relation de confiance qu’entretenait Washington avec l’UE et plus spécifiquement, Berlin.