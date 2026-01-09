USA : l'avion de l'apocalypse filmé transportant un ministre de Donald Trump

C’est une observation, pour le moins rarissime. En effet, cette semaine, à l’aéroport international de Los Angeles, a été observé le Boeing 747 E-4B Nightwatch. Une apparition pour le moins inhabituelle. En effet, cet avion, surnommé “L’avion de l’Apocalypse” est destiné à un usage militaire, uniquement.

Pour être plus précis, celui-ci sert de centre de commandement aéroporté en cas de crise majeure. Son développement remonte à la période de la guerre froide, au cours des années 1970. Il est principalement destiné à permettre au commandement américain de pouvoir continuer à maintenir ses opérations courantes, même en cas de situation particulièrement extrême (bombardements, occupation…).

Le Doomsday Plane, aperçu dans un aéroport à Los Angeles

Surnommé Doomsday Plane, le E-4B est souvent confondu avec Air Force One. Cependant, ces deux appareils n’ont rien à voir. En effet, le second est l’avion de déplacement privé du président américain. Il l’utilise pour les voyages internes aux États-Unis ainsi qu’à l’international. D’ailleurs, depuis la mise en place du Doomsday Plane, celui-ci n’a jamais servi.

Cet avion est une merveille de technologies. Il est notamment protégé contre les impulsions électromagnétiques. Il dispose aussi d’une antenne déployable, longue de 8km. Celle-ci permet de capter et partager des ondes radios, sur des fréquences très basses, pour envoyer des ordres ou récupérer de l’information, aussi bien dans les airs que sur terre et dans la mer.

Un avion unique en son genre, qui coûte extrêmement cher

Mais alors, pourquoi a-t-il été rendu visible à Los Angeles ? L’appareil a en fait été emprunté par le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, qui se rendait alors à une cérémonie militaire. Un choix audacieux, qui cristallise les critiques. Une heure de vol est estimée à 372 000$, contre environ 42 000$ pour un appareil plus conventionnel. L’aller-retour depuis Washington a donc coûté une petite fortune aux contribuables américains.