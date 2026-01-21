USA : le gouverneur Newsom invite l'UE à frapper fort contre Trump

Aux États-Unis, le président Trump est toujours fermement soutenu par sa base MAGA. En revanche, de plus en plus de voix s’élèvent contre lui, notamment dans l’opposition. des voix de plus en plus assumées, qui n’hésitent pas à ouvertement critiquer les décisions prises par le chef de l’État.

C’est notamment le cas de Gavin Newsom. Le gouverneur de Californie et figure démocrate grandissante dans le paysage politique américain, a pris la parole à l’occasion de sa venue au Forum Économique de Davos. Sur place, l’élu s’est exprimé quant à la situation actuelle, évoquant également la posture à adopter face à un Donald Trump, de plus en plus belliqueux.

Gavin Newsom s’en prend une nouelle fois à Donald Trump

Selon ses dires, l’Union européenne se doit d’adopter une posture autrement plus ferme à l’endroit de la Maison-Blanche. Une retenue, peu imprte sa forme, impliquerait un signe de faiblesse que Donald Trump saurait parfaitement exploiter, notamment lors des prochaines négociations à venir, que ce soit sur l’Ukraine ou sur le Groenland, s’il devait y en avoir.

Devant un parterre de dirigeants économiques et politiques, Gavin Newsom a décrit Donald Trump comme un dirigeant qui teste les lignes de fracture chez ses partenaires. Il a notamment plaidé en faveur d’une politique commune, coordonnée, afin d’apporter une réponse à un président dont il a qualifié les décisions de parfois irrationnelle.

Un candidat potentiel, pour 2028 ?

Cette intervention intervient dans un contexte marqué par la montée en puissance des démocrates, notamment dans le cadre des élections de mi-mandat de 2026. Le nom de Gavin Newsom, par ailleurs, revient de plus en plus sur la scène nationale, lui qui pourrait être candidat aux primaires de 2028. Aucune validation officielle n’a été effectuée en ce sens, mais les Européennes verraient probablement d’un bon oeil, l’arrivée d’un chef de l’État qui leur est favorable.