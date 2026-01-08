USA : l'ex-ministre ghanéen Ken Ofori-Atta a été arrêté, la raison dévoilée

Ancien ministre des Finances du Ghana, Ken Ofori-Atta est une figure majeure de la politique et de la finance de son pays. Banquier d’investissement devenu dirigeant politique, il a dirigé le ministère des Finances pendant plusieurs années, supervisant d’importantes réformes économiques et la gestion de fonds publics. En janvier 2025, il s’est rendu aux États-Unis pour suivre un traitement médical, notamment pour un cancer de la prostate, avant d’être déclaré en fuite par les autorités ghanéennes suite à des enquêtes pour corruption. Aujourd’hui, son séjour à l’étranger a pris une tournure judiciaire : il se retrouve désormais confronté à des complications liées à son statut migratoire.

Arrestation par l’ICE et statut migratoire

Le mercredi 7 janvier, Ken Ofori-Atta a été détenu par l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) dans un centre de Caroline, en Virginie. Cette arrestation est liée à son statut migratoire aux États-Unis et non directement aux accusations de corruption émises par le Ghana. Ses avocats expliquent qu’il a soumis une demande d’ajustement de statut, procédure qui autorise un étranger à rester légalement sur le territoire au-delà de la durée de son visa. Selon eux, l’ancien ministre collabore pleinement avec les autorités américaines et s’attend à ce que sa situation soit rapidement régularisée.

Accusations de corruption au Ghana et implications financières

Au Ghana, Ken Ofori-Atta est officiellement accusé de corruption depuis novembre, après avoir été déclaré en fuite en février de l’année précédente. Les investigations concernent plusieurs transactions de fonds publics considérées comme suspectes, qui auraient provoqué d’importantes pertes financières pour l’État. Ces accusations se rapportent à des décisions prises pendant son mandat au ministère des Finances, mais restent concentrées sur la période où il gérait les ressources publiques ghanéennes.

Son arrestation par l’ICE survient alors qu’il séjourne aux États-Unis depuis près d’un an pour des raisons médicales. Les avocats de l’ancien ministre insistent sur sa volonté de régulariser rapidement son statut et précisent qu’il maintient un contact permanent avec les autorités américaines pour clarifier sa situation.