USA : l'ex-ministre ghanéen Ken Ofori-Atta a été arrêté, la raison dévoilée

Ancien ministre des Finances du Ghana, Ken Ofori-Atta est une figure majeure de la politique et de la finance de son pays. Banquier d’investissement devenu dirigeant politique, il a dirigé le ministère des Finances pendant plusieurs années, supervisant d’importantes réformes économiques et la gestion de fonds publics. En janvier 2025, il s’est rendu aux États-Unis pour suivre un traitement médical, notamment pour un cancer de la prostate, avant d’être déclaré en fuite par les autorités ghanéennes suite à des enquêtes pour corruption. Aujourd’hui, son séjour à l’étranger a pris une tournure judiciaire : il se retrouve désormais confronté à des complications liées à son statut migratoire.
Arrestation par l’ICE et statut migratoire
Le mercredi 7 janvier, Ken Ofori-Atta a été détenu par l’ICE (Immigration and Customs Enforcement) dans un centre de Caroline, en Virginie. Cette arrestation est liée à son statut migratoire aux États-Unis et non directement aux accusations de corruption émises par le Ghana. Ses avocats expliquent qu’il a soumis une demande d’ajustement de statut, procédure qui autorise un étranger à rester légalement sur le territoire au-delà de la durée de son visa. Selon eux, l’ancien ministre collabore pleinement avec les autorités américaines et s’attend à ce que sa situation soit rapidement régularisée.
Accusations de corruption au Ghana et implications financières
Au Ghana, Ken Ofori-Atta est officiellement accusé de corruption depuis novembre, après avoir été déclaré en fuite en février de l’année précédente. Les investigations concernent plusieurs transactions de fonds publics considérées comme suspectes, qui auraient provoqué d’importantes pertes financières pour l’État. Ces accusations se rapportent à des décisions prises pendant son mandat au ministère des Finances, mais restent concentrées sur la période où il gérait les ressources publiques ghanéennes.
Son arrestation par l’ICE survient alors qu’il séjourne aux États-Unis depuis près d’un an pour des raisons médicales. Les avocats de l’ancien ministre insistent sur sa volonté de régulariser rapidement son statut et précisent qu’il maintient un contact permanent avec les autorités américaines pour clarifier sa situation.
11 réflexions au sujet de “USA : l'ex-ministre ghanéen Ken Ofori-Atta a été arrêté, la raison dévoilée”
Le changement de statut pour extension de visa n’était-il donc pas un moyen de rester loin du Ghana ?
@Oumarou
On est tous exposé à l’hypertrophie de la prostate qui n’est que le premier signe d’un début de cancer de la prostate.
Le bilan sanguin du PSA est recommandé pour connaître les variables du PSA et au mieux faire une IRM pour une lecture complète.
Il arrive que l’IRM ne donne pas des résultats concluants d’où la nécessité d’une biopsie.
Après ce processus et le diagnostic, on est certain d’être à l’abri de ce type de cancer.
Les tropicaux s’y prennent tardivement et ils reviennent au pays dans des cercueils zingués.
Faites des bilans de santé annuel.
Santé et Heureuse Année mon cher ami @Olla Oumarou
En début d’année, ça se pose là pour les voeux.
C’est gai comme perspective 🙂
Lui aussi . Pour un traitement du cancer de la prostate, il aurait dû s’en tenir au Royaume-Uni considérant qu’il ne risque rien en matière de tracasseries migratoires.
Le Royaume-Uni étant encore l’un des derniers remparts des tracasseries policières pour causes de statuts migratoires.
Les USA de Trump ne sont plus un endroit sûr.
Pour le cas de cet ancien ministre, je pense qu’il a été dénoncé.
Malheureusement.
Il faut reconnaître que son cursus universitaire jalonné de succès s’est passé dans les grandes universités Américaines.
Il connaît mieux les USA que l’Europe.
Espérant qu’il s’en sorte de ses démêlés avec l’immigration Américaine.
Prompt rétablissement à lui 🙏
Rappelons que le cancer de la prostate est l’une des premières causes de mortalité en France.
Le dépistage doit être la règle. Prévenir vaut mieux que guérir.
@Oumarou
Que Dieu nous en préserve
L’inconvénient d’une opération de ce cancer est que le monde s’arrête.
Plus de bounga-bounga et aucune garantie de guérison.
