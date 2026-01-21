USA : Trump avertit que l’Iran serait totalement « anéanti » en cas d’attentat contre lui

Face à une escalade des tensions avec la République islamique d’Iran, le président américain Donald Trump a mis en garde Téhéran contre toute tentative d’assassinat à son encontre, affirmant que Washington riposterait de manière « extrêmement forte » et envisageant même la destruction du pays. Une menace qui reflète une détérioration des relations déjà tendues entre Washington et Téhéran avec des implications géopolitiques majeures, notamment dans une situation de crise intérieure iranienne et de répression des manifestations antigouvernementales.

Dans une interview accordée à la chaîne NewsNation, Trump a déclaré avoir donné des « instructions très claires » à ses conseillers sur la manière de répondre à toute attaque visant sa personne, indiquant que si l’Iran était impliqué dans un complot d’assassinat, « le pays serait littéralement anéanti ». Cette mise en garde survient alors que les relations entre les deux pays se trouvent à un point de rupture, avec des discours de plus en plus belliqueux de part et d’autre qui inquiètent la communauté internationale et les marchés mondiaux.

Tensions exacerbées entre les États-Unis et l’Iran au cœur des débats politiques

L’administration Trump a souligné ces dernières semaines une série de signaux perçus comme des menaces explicites provenant de responsables iraniens. Parmi ceux-ci, le général Abolfazl Shekarchi, haut responsable des forces armées iraniennes, a menacé de mort Donald Trump si les États-Unis s’en prenaient à l’ayatollah Ali Khamenei, le chef suprême du pays. Shekarchi a été cité par les médias d’État affirmant que « Trump sait que si on porte la main sur notre dirigeant, nous ne couperons pas seulement cette main », un message interprété par Washington comme une mise en garde brutale contre toute intervention ciblée contre les plus hauts dirigeants iraniens.

Les déclarations de Trump s’insèrent dans un climat de confrontation, marqué par une crise interne profonde en Iran. Dans tout le pays, des manifestations massives ont éclaté fin décembre contre les conditions économiques difficiles et la répression qui a suivi a causé la mort de milliers de personnes, selon des organisations de défense des droits humains et des sources internationales. Les autorités iraniennes ont riposté avec des arrestations massives et des restrictions de l’accès à Internet, tandis que le président américain a multiplié les critiques contre le régime de Téhéran et exprimé son soutien aux manifestants.

Washington sous pression : redéfinition de la stratégie américaine envers Téhéran

Depuis plusieurs mois, la politique américaine à l’égard de l’Iran a évolué d’un ton de fermeté face à des violations des droits humains à une confrontation ouverte sur la scène diplomatique. Trump et ses alliés ont fait valoir que la Maison-Blanche doit envoyer un message clair selon lequel une attaque visant un président américain ne resterait pas sans réponse. Dans l’entretien cité, Trump a critiqué les administrations précédentes, affirmant qu’elles n’avaient pas répondu avec suffisamment de vigueur à des menaces similaires, en particulier celles qui, selon lui, ont émergé après l’élimination du général iranien Qassem Soleimani en 2020.

Cette posture reflète également un débat interne aux États-Unis sur la manière de gérer l’Iran. Certains décideurs et experts soutiennent qu’un message ferme est nécessaire pour dissuader toute action hostile, tandis que d’autres mettent en garde contre le risque d’une escalade incontrôlée pouvant dégénérer en conflit armé plus large. Au sein du Congrès et des cercles politiques, l’accent est mis sur la nécessité de clarifier les preuves entourant les allégations d’un complot iranien, en l’absence de confirmation publique indépendante quant à l’implication directe de Téhéran dans des tentatives d’assassinat présumées.

Peser les conséquences d’une escalade militaire

Les propos du président américain interviennent alors que plusieurs pays et organisations internationales appellent au calme et à la désescalade. Des acteurs diplomatiques extérieurs mettent en garde contre les risques d’une confrontation qui pourrait affecter des zones stratégiques comme le Golfe, perturber les marchés de l’énergie et intensifier les divisions régionales. La crainte d’une réponse militaire massive, notamment si elle implique des frappes sur des installations ou des centres urbains en Iran, exerce une pression sur les cours du pétrole et sur les économies directement liées aux importations d’hydrocarbures.

D’après des analystes en politique étrangère, toute action punitive de grande ampleur risquerait également de déclencher une réaction de la part des alliés régionaux de l’Iran ou de groupes soutenus par Téhéran, complexifiant davantage un paysage déjà volatile au Moyen-Orient. Les enjeux ne se limitent pas à la sécurité des personnalités politiques, mais s’étendent aux relations diplomatiques internationales, à la stabilité des économies mondiales et au rôle des grandes puissances dans la gouvernance des crises transnationales.

Dans cette situation, l’administration américaine et ses partenaires internationaux se trouvent à un carrefour. Les prochaines semaines pourraient être décisives pour déterminer si la rhétorique actuelle se transformera en une diplomatie active visant à réduire les tensions ou si les affrontements verbaux continueront à alimenter une dynamique dangereuse d’escalade militaire. Quel que soit le scénario, les conséquences pour l’ensemble de la communauté internationale resteront un sujet de préoccupation majeure.