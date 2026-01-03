USA : une femme renverse son conjoint avec sa voiture après une dispute

Un grave fait divers s’est produit aux États-Unis le jour du Nouvel An. En Pennsylvanie, une femme est soupçonnée d’avoir volontairement percuté son conjoint avec un véhicule à la suite d’une dispute rapporte Audacy. L’affaire, actuellement entre les mains de la police, fait l’objet d’une enquête approfondie.

Les faits se sont déroulés dans la commune de Upper Darby, située dans l’agglomération de Philadelphie. Selon les informations communiquées par les autorités locales, une altercation aurait éclaté entre les deux conjoints alors qu’ils se trouvaient ensemble dans une voiture.

Une dispute conjugale suivie d’un acte violent à Upper Darby

D’après les premiers éléments de l’enquête, la dispute aurait conduit le conjoint à descendre du véhicule et à s’éloigner à pied. Peu après, la femme aurait repris le volant et roulé sur le trottoir avant de percuter l’homme par derrière.

Publicité

La victime a été grièvement blessée lors de l’impact. Elle a été prise en charge par les services de secours et transportée à l’hôpital. Selon la police, son état était sérieux, mais son pronostic vital n’était pas engagé au moment de son admission. Les enquêteurs estiment néanmoins qu’il a échappé de peu à la mort.

Des images de vidéosurveillance, exploitées par les forces de l’ordre, auraient permis d’orienter l’enquête vers un acte intentionnel.

Destenee Green recherchée, une enquête judiciaire en cours

La suspecte a été identifiée comme Destenee Green, âgée de 23 ans. À ce stade de la procédure, elle n’a pas été interpellée. Les forces de l’ordre ont indiqué qu’elle était activement recherchée et ont lancé un appel à toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider à la localiser.

Les autorités n’ont pas encore communiqué de manière détaillée sur les charges exactes qui pourraient être retenues contre elle, celles-ci dépendant de l’évolution de l’enquête et de son interpellation éventuelle.