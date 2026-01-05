Vodun Days 2026 au Bénin : Angélique Kidjo ouvre le bal des arrivées

Le Bénin commence à vibrer au rythme des Vodun Days 2026. À quelques jours du lancement des festivités, les premiers artistes et acteurs culturels attendus pour l’événement ont entamé leur arrivée sur le territoire béninois, marquant ainsi le coup d’envoi effectif de cette célébration dédiée à la spiritualité et au dialogue des cultures.

Dans la nuit du dimanche 4 janvier 2026, les membres du couvent vodun Terreiros du Brésil ont été accueillis à l’aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou. Leur présence s’inscrit dans la dimension internationale des Vodun Days, qui entendent favoriser les échanges entre les traditions spirituelles issues de la diaspora africaine et celles du continent.

Toujours dans la nuit de ce dimanche 4 janvier 2026, une autre arrivée très attendue est venue renforcer l’effervescence autour de l’événement. La star internationale béninoise Angélique Kidjo a foulé le sol national, retrouvant ainsi son pays natal à l’occasion de ce rendez-vous culturel majeur.

Visiblement émue, l’artiste n’a pas caché sa joie de revenir au Bénin. Elle a exprimé son attachement profond à sa terre d’origine et au public béninois qui l’a accompagnée dès ses débuts. Pour Angélique Kidjo, ce retour au pays revêt une dimension particulière, mêlant émotion, reconnaissance et promesse de partage artistique.

La chanteuse est attendue sur la scène du grand concert prévu le jeudi 8 janvier 2026 à Ouidah, l’un des temps forts des Vodun Days. Sa participation figure parmi les moments les plus attendus de cette édition, qui ambitionne de conjuguer expressions artistiques, héritage spirituel et ouverture culturelle. Plusieurs autres artistes internationaux sont attendus au cours des prochains jours. On peut citer : Davido, Ciara, Meiwey et bien d’autres.