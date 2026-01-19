Vodun Days 2026 au Bénin : exécution des rituels du Tofâ

L’exécution officielle des rituels relatifs au Bénin Tofâ 2026 a été effectuée dans la forêt sacrée de Kpassè, à Ouidah, le samedi 17 janvier 2026. Organisée à l’initiative du Comité des rites Vodun du Bénin, la cérémonie fait suite à la consultation du Tofâ le 9 janvier dernier, au cours de laquelle le signe « Losso Sa » avait été dévoilé. Considéré comme porteur de messages et d’orientations spirituelles pour l’année 2026, ce signe a été solennellement rappelé devant l’assistance, avant d’être interprété par un collège de Bokonons.

La cérémonie s’est déroulée en présence des fidèles Vodun, des membres du Comité des rites Vodun ainsi que de plusieurs acteurs institutionnels et traditionnels. Dans le respect strict des usages ancestraux, les officiants ont procédé à l’exécution des prescriptions rituelles, ponctuées d’offrandes, d’invocations et de gestes symboliques destinés à préserver l’équilibre spirituel du pays.

Sous l’autorité du président du Comité des rites Vodun, le professeur Kakpo Mahougnon, ces rituels visent, selon les initiés, à favoriser la paix, la protection et la prospérité au Bénin. « Le Tofâ est une action qui fait rejaillir sur le pays la paix et la prospérité dans le cœur de nos concitoyens », a-t-il souligné à l’issue de la cérémonie.

Au-delà de sa dimension spirituelle, l’événement témoigne une nouvelle fois de la place accordée aux rites Vodun dans la vie culturelle et symbolique nationale. À Ouidah, ville emblématique et carrefour historique du Vodun, l’exécution des rituels du Tofâ illustre la continuité d’un dialogue assumé entre traditions ancestrales, reconnaissance institutionnelle et modernité culturelle.