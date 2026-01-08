Vodun Days 2026 au Bénin : Meiway dévoile le premier titre de son concert

Invité du journal télévisé de 20 heures de la télévision nationale béninoise, mercredi 7 janvier 2026, l’artiste ivoirien Meiway a livré un message clair. Pour lui, l’indépendance de l’Afrique passe d’abord par la culture. Attendu sur la scène des Vodun Days, il se présente moins comme un simple chanteur que comme un messager.

À 63 ans, Meiway affiche une énergie intacte. Trente-six années de carrière sur les épaules, et une présence scénique qui défie le temps. Interrogé sur cette longévité, l’artiste invoque sans détour la tradition africaine. Selon lui, le corps, la vitalité et l’esprit ne se lisent pas de la même manière en Afrique et en Occident. Une différence qu’il attribue aux savoirs ancestraux. Des savoirs qu’il entend justement célébrer à Ouidah.

Les Vodun Days comme symbole

Pour Meiway, l’invitation aux Vodun Days dépasse le cadre d’un festival. Elle prend la forme d’un acte fort. Il parle d’indépendance. Pas politique. Culturelle. À ses yeux, l’Afrique ne pourra s’affirmer durablement sans assumer ses traditions. Le Vodun, longtemps caricaturé, devient ici un marqueur identitaire et une source de fierté. Être associé à ce rendez-vous continental, premier grand événement artistique de l’année, représente donc un honneur. Et une responsabilité.

Une mission avant un concert

La réponse est nette. Sa prestation ne sera pas un concert comme les autres.

Meiway parle de mission. Il vient célébrer la culture béninoise et, au-delà, la culture africaine. Il insiste sur un point : la tradition doit servir de vitrine. Elle doit dire qui nous sommes, partout sur le continent et ailleurs.

Le lien entre Meiway et le Bénin ne date pas d’hier. Dans son répertoire, le Vodun occupe déjà une place centrale. Il cite Balalo, un titre dans lequel il célèbre le Zangbeto. Une inspiration directe, nourrie par ses séjours et ses relations au Bénin. Pour lui, la musique reste un espace de transmission. Elle porte les symboles. Elle raconte les racines.

Tradition et modernité, sans opposition

Meiway assume une vision ouverte. Le monde est technologique. La mondialisation impose ses codes. Mais l’artiste refuse l’effacement des origines. Il plaide pour un chemin clair : partir de la tradition, aller vers le moderne. Trouver l’équilibre. C’est à cette condition, selon lui, que la musique africaine peut s’imposer sur la scène internationale sans se renier.

Sur la scène des Vodun Days 2026, Meiway promet un moment fort. Il lâche même un indice. Les Génies vous parlent, extrait de l’album sorti en 1997, ouvrira le concert. Un choix symbolique. Le message est lancé. Ceux qui veulent entendre “les Génies” devront être à l’heure, a fait savoir l’artiste…