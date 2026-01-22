Vodun Days 2026 au Bénin : « Un succès franc », selon le gouvernement

Le gouvernement béninois se félicite du déroulement de l’édition 2026 des Vodun Days, organisée du 8 au 10 janvier à Ouidah. À l’issue du Conseil des ministres du mercredi 21 janvier 2026, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, a livré une appréciation détaillée de cet événement culturel qu’il qualifie de « succès franc ».

Selon lui, la ville de Ouidah s’est imposée, durant ces trois jours, comme la principale destination touristique du pays. Les indicateurs de fréquentation enregistrés cette année sont, d’après le gouvernement, nettement supérieurs à ceux de l’édition précédente. « Les chiffres sont au-dessus de ceux de l’année dernière, l’édition 2025. La fréquentation des différents sites sur Ouidah a explosé », a-t-il affirmé, ajoutant : « Donc on a fait beaucoup mieux que l’année dernière ».

Wilfried Léandre Houngbédji souligne également l’enthousiasme populaire qui a marqué les festivités. Il évoque une mobilisation diverse, mêlant des participants venus de différentes régions du Bénin, des membres de la diaspora béninoise ayant effectué le déplacement, ainsi que de nombreux touristes étrangers. Tous, selon lui, se sont retrouvés autour d’un événement qui s’inscrit désormais durablement dans le calendrier culturel du pays.

Publicité

Pour le porte-parole du gouvernement, les Vodun Days tendent à devenir une référence internationale. « Cette fête devient désormais, et je crois de façon définitive, une signature remarquable du Bénin dans l’agenda touristique, culturel, international, pour ne pas dire mondial », a-t-il déclaré. Il estime que cette dynamique installe progressivement un rendez-vous annuel clairement identifié. « Désormais, les gens savent qu’au début du mois de janvier de chaque année, il faut prendre rendez-vous au Bénin parce que ce sera l’endroit où il faut être le moment venu ».

Au-delà de la fréquentation, le gouvernement met en avant la qualité de l’organisation. Wilfried Léandre Houngbédji rapporte que les échanges avec les festivaliers, de diverses nationalités, ont fait ressortir des sentiments récurrents. « Le mot qui revient le plus souvent, c’était la satisfaction, la fierté, et puis l’appréciation globale de ce qui s’est fait », a-t-il relevé.

Il a également salué le climat de discipline observé tout au long de l’événement, malgré l’affluence. Le porte-parole a insisté sur le rôle joué par les forces de sécurité dans le maintien de la quiétude, ainsi que sur l’implication des agents de la Société de gestion des déchets et de la salubrité (SGDS), qu’il a invités à être davantage reconnus « pour le travail remarquable qu’ils font pour garantir la salubrité dans nos villes ».

Les artistes, nationaux comme étrangers, ont aussi contribué, selon lui, à la réussite de cette édition, tout comme le public, dont le comportement a été jugé exemplaire. « Le public lui-même, qui, malgré le nombre, a été discipliné, a participé à la fête dans la discipline et l’ordre », a-t-il souligné.

Pour Wilfried Léandre Houngbédji, les Vodun Days 2026 illustrent une évolution plus large dans l’organisation des grands événements au Bénin. « Je crois que cela signe une nouvelle signature du Bénin, à savoir que nous commençons durablement à faire les choses bien, et à le faire avec ordre et rigueur », a-t-il conclu, appelant à la consolidation de cette dynamique afin que le pays continue de se distinguer sur le continent dans les années à venir.