L’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP) alerte sur la multiplication d’activités de fourniture et de vente de services de connexion à Internet exercées sans autorisation sur le territoire béninois. Ces pratiques, communément appelées « WiFi Zone », concernent l’exploitation de réseaux de connexion mis à la disposition du public en dehors du cadre réglementaire en vigueur.

Dans un communiqué rendu public le 13 janvier 2026 à Cotonou, l’ARCEP rappelle que la législation béninoise encadre strictement la fourniture de services de communications électroniques. Toute personne ou structure souhaitant proposer un accès à Internet, quel que soit le moyen technique utilisé, doit au préalable obtenir une autorisation délivrée par l’autorité de régulation.

Face à cette situation, l’ARCEP invite les acteurs concernés à se conformer aux exigences réglementaires. Elle leur accorde un délai de régularisation fixé au 31 janvier 2026. Passé ce terme, l’institution indique qu’elle engagera les procédures prévues par la loi à l’encontre des contrevenants, lesquels s’exposent à des sanctions pénales. L’autorité de régulation précise que cette démarche vise à garantir un environnement numérique conforme aux normes, à protéger les usagers et à assurer une concurrence loyale entre les opérateurs légalement établis.