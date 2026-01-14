Photo : DR

« Wifi Zone » au Bénin : L’Arcep met en garde les exploitants...

L’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP) alerte sur la multiplication d’activités de fourniture et de vente de services de connexion à Internet exercées sans autorisation sur le territoire béninois. Ces pratiques, communément appelées « WiFi Zone », concernent l’exploitation de réseaux de connexion mis à la disposition du public en dehors du cadre réglementaire en vigueur.

Dans un communiqué rendu public le 13 janvier 2026 à Cotonou, l’ARCEP rappelle que la législation béninoise encadre strictement la fourniture de services de communications électroniques. Toute personne ou structure souhaitant proposer un accès à Internet, quel que soit le moyen technique utilisé, doit au préalable obtenir une autorisation délivrée par l’autorité de régulation.

Face à cette situation, l’ARCEP invite les acteurs concernés à se conformer aux exigences réglementaires. Elle leur accorde un délai de régularisation fixé au 31 janvier 2026. Passé ce terme, l’institution indique qu’elle engagera les procédures prévues par la loi à l’encontre des contrevenants, lesquels s’exposent à des sanctions pénales. L’autorité de régulation précise que cette démarche vise à garantir un environnement numérique conforme aux normes, à protéger les usagers et à assurer une concurrence loyale entre les opérateurs légalement établis.

