Zoe Saldana devient l'actrice la plus lucrative de l'histoire du cinéma mondial

L’interprète de Neytiri dans la saga Avatar vient d’inscrire son nom au sommet du box-office planétaire. Grâce au succès fulgurant d’Avatar 3 : De Feu et de Cendres, sorti en décembre dernier, la comédienne américaine a dépassé Scarlett Johansson pour s’emparer du titre d’actrice la plus rentable de tous les temps. Ses films cumulent désormais plus de 15 milliards de dollars de recettes mondiales. Une consécration historique pour cette artiste qui a su conquérir Hollywood en misant sur les franchises les plus populaires de sa génération.

Le cinéma hollywoodien vient d’assister à un changement de garde au sommet de sa hiérarchie financière. Zoe Saldana, figure incontournable des blockbusters contemporains, trône désormais seule au panthéon des interprètes les plus rentables que l’industrie ait jamais connus. Cette ascension spectaculaire n’est pas le fruit du hasard, mais l’aboutissement d’une stratégie artistique remarquable qui l’a conduite à incarner des personnages emblématiques dans plusieurs univers cinématographiques ayant marqué les deux dernières décennies. Le magazine américain Variety a officialisé cette semaine ce couronnement, confirmant que la star avait franchi un cap symbolique que peu d’observateurs auraient anticipé il y a encore quelques années.

Avatar 3 propulse Zoe Saldana au sommet du box-office mondial

La sortie d’Avatar : De Feu et de Cendres en décembre dernier a constitué le catalyseur décisif de cette performance historique. Le troisième volet de la saga imaginée par James Cameron a engrangé 1,23 milliard de dollars depuis sa mise en exploitation, permettant à l’actrice de franchir la barre symbolique des 15,47 milliards de dollars de recettes cumulées. Ce total astronomique lui permet de devancer sa consœur Scarlett Johansson, jusqu’alors détentrice du record avec environ 15,40 milliards de dollars générés par ses différentes apparitions à l’écran. L’écart entre les deux actrices demeure ténu, mais la dynamique actuelle favorise clairement la nouvelle reine du box-office, dont la filmographie continue de s’enrichir avec des projets ambitieux.

La particularité du parcours de Zoe Saldana réside dans sa capacité à avoir intégré simultanément plusieurs franchises parmi les plus lucratives jamais produites. Elle détient notamment le privilège unique d’apparaître au générique des trois longs-métrages ayant généré le plus de revenus dans l’histoire du septième art. Le premier Avatar, sorti en 2009, occupe toujours la première position de ce classement prestigieux, tandis qu’Avengers : Endgame se maintient à la deuxième place et Avatar : La Voie de l’eau complète ce podium historique. Cette concentration exceptionnelle de succès commerciaux dans une même carrière constitue un phénomène sans précédent à Hollywood, témoignant de choix artistiques particulièrement judicieux de la part de l’intéressée.

Née en 1978 dans le New Jersey de parents dominicain et portoricain, Zoe Saldana a grandi entre New York et la République dominicaine avant de se tourner vers la danse et le théâtre durant son adolescence. Ses débuts au cinéma remontent au début des années 2000, avec des apparitions remarquées dans Center Stage puis dans Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl aux côtés de Johnny Depp. Sa rencontre avec J.J. Abrams en 2009 pour incarner Uhura dans le reboot de Star Trek a marqué un tournant majeur, ouvrant la voie à sa collaboration décisive avec James Cameron la même année pour le premier Avatar. Son intégration à l’univers cinématographique Marvel en 2014, où elle prête ses traits à Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie, a parachevé son statut de valeur sûre des productions à grand spectacle.

Une reconnaissance artistique couronnée par l’Oscar 2025

Au-delà des performances commerciales, l’année écoulée a également apporté à Zoe Saldana une consécration critique longtemps attendue. En mars 2025, l’Académie des arts et sciences du cinéma lui a décerné l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans Emilia Pérez, le film musical de Jacques Audiard présenté au Festival de Cannes. Cette récompense suprême est venue couronner un parcours exceptionnel durant la saison des prix, l’actrice ayant également remporté le Golden Globe, le BAFTA, le Screen Actors Guild Award et le Critics Choice Award pour cette même interprétation. Elle est ainsi devenue la première Américaine d’origine dominicaine à recevoir une statuette dorée, inscrivant une nouvelle page dans l’histoire de la cérémonie hollywoodienne.

Sur les réseaux sociaux, la comédienne a tenu à partager son émotion face à cette reconnaissance historique. Elle a rendu hommage aux réalisateurs qui lui ont accordé leur confiance au fil des années, mentionnant particulièrement James Cameron dont la vision artistique a profondément influencé son développement en tant qu’interprète. La star a également exprimé sa gratitude envers les spectateurs du monde entier, soulignant que leur fidélité constituait le véritable fondement de cette réussite collective. Son message s’est conclu par un souhait symbolique, celui de voir une autre femme lui succéder un jour au sommet de ce classement prestigieux.

Les perspectives d’avenir laissent présager que Zoe Saldana conservera sa couronne pendant de nombreuses années encore. Deux nouveaux volets de la saga Avatar sont d’ores et déjà programmés pour 2029 et 2031, promettant d’accroître significativement son avance au box-office mondial. Scarlett Johansson pourrait toutefois tenter de reconquérir son titre grâce à ses prochaines apparitions dans The Batman II et une éventuelle suite de Jurassic World, mais la dynamique actuelle semble solidement établie en faveur de l’interprète de Neytiri, désormais installée au firmament d’Hollywood.