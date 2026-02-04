Affaire Epstein : la réaction inattendue de Melinda, l'ex-femme de Bill Gates après les révélations

Pendant longtemps, Bill Gates et Melinda French Gates ont incarné un couple presque intouchable, à la croisée de la réussite économique et de l’engagement humanitaire. Mariés pendant près de trois décennies, ils ont bâti une image publique fondée sur la stabilité, la discrétion et une influence mondiale à travers leur fondation. Leur divorce, annoncé en 2021, avait déjà surpris, sans pour autant lever le voile sur les tensions privées ayant traversé leur relation. Aujourd’hui, de nouvelles révélations ravivent cet héritage commun, désormais scruté sous un jour plus sombre.

Melinda French Gates face aux révélations liées à l’affaire Epstein

La publication récente de millions de pages de communications attribuées à Jeffrey Epstein, condamné pour agressions sexuelles, a remis sur le devant de la scène plusieurs personnalités influentes, dont Bill Gates. Certains documents évoquent des échanges privés dans lesquels Epstein aurait affirmé que le fondateur de Microsoft avait contracté une infection sexuellement transmissible et aurait envisagé d’administrer des médicaments à son épouse de l’époque sans l’en informer. Ces éléments, présentés comme des allégations, n’ont à ce stade fait l’objet d’aucune confirmation judiciaire.

Interrogée sur ces révélations, Melinda French Gates a choisi de ne pas entrer dans le détail des accusations. Elle a toutefois reconnu que la diffusion de ces informations ravivait des souvenirs particulièrement pénibles de son mariage, soulignant le caractère éprouvant de ces rappels publics d’un passé déjà douloureux. Sans valider les faits décrits, elle a insisté sur le fait que les interrogations soulevées par ces documents concernaient avant tout les personnes directement citées.

Bill Gates mis en cause dans des communications privées contestées

Dans ses déclarations, Melinda French Gates a clairement établi une ligne de distance : selon elle, il ne lui appartient pas d’expliquer ou de commenter des faits rapportés dans des échanges auxquels elle n’a pas eu accès. Elle a estimé que les réponses devaient venir de ceux qui sont mis en cause, y compris son ex-mari. Cette position, à la fois ferme et mesurée, tranche avec le silence qu’elle avait longtemps observé sur les raisons profondes de leur séparation.

De son côté, Bill Gates conteste catégoriquement les accusations relayées par ces documents. Son entourage évoque des affirmations mensongères, décrites comme une tentative de manipulation de la part d’Epstein, frustré de ne pas avoir entretenu de relation durable avec lui rapporte ABC7 Chicago. Selon cette version, les communications rendues publiques refléteraient davantage les manœuvres d’Epstein que des faits avérés impliquant l’homme d’affaires.