Affaire Yaya Touré : Anicette Konan va consulter un psychologue en France

La journaliste ivoirienne Anicette Konan a annoncé sur TikTok une décision majeure consécutive au tollé médiatique provoqué par ses révélations sur sa liaison avec Yaya Touré, l’ex-capitaine des Éléphants. Elle a exprimé son intention de rejoindre la France afin d’entamer un suivi thérapeutique auprès d’un psychologue. Cette démarche intervient alors que l’intéressée affirme ne pas être surprise par l’ampleur des réactions suscitées par ses déclarations.

Un départ pour un suivi psychologique en France

La journaliste insiste sur la nécessité de bénéficier d’un accompagnement. Sur son compte Tiktok elle s’est exprimée en ces termes : « Je suis un peu déçue mais c’est la vie, je m’y attendais un peu. Demain je pars en France voir un psychologue et changer un peu d’air. Je pense que je vais chercher à régler ça là-bas. J’en profiterai pour demander au greffe ce que je dois faire ». L’affaire continue de faire parler sur les réseaux sociaux. La polémique a enflé avec l’annonce de la publication par Anicette Konan d’un ouvrage intitulé « Au fil de l’affaire Yaya Touré ». La sortie du livre est prévue pour le 28 février. Anicette Konan a expliqué que dans ce livre, elle promet des révélations sur sa relation avec Yaya Touré .

Une bataille judiciaire en cours

Parallèlement au volet médiatique, le dossier se déplace sur le terrain légal. Alors que des procédures ont déjà eu lieu, l’avocat de la journaliste envisage de déposer un recours en Côte d’Ivoire. Pour étayer ses accusations Anicette Konan a rendu public des enregistrements audio, des captures de conversations et des vidéos.