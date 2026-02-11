Afrique : accompagné d’Obasanjo, Dangote explore des opportunités d’investissement

L’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote effectue une visite au Burundi dans le cadre d’une mission économique menée aux côtés de l’ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Reçu par le chef de l’État burundais Évariste Ndayishimiye, il a exprimé son intérêt pour des investissements potentiels dans plusieurs secteurs stratégiques. Des mémorandums d’entente préliminaires ont été signés, ouvrant la voie à des études plus approfondies. Cette initiative illustre une nouvelle étape dans la coopération économique intra-africaine et met en lumière les ambitions industrielles sur le continent.

La visite d’Aliko Dangote au Burundi s’inscrit dans une dynamique plus large de promotion des investissements africains en Afrique. Aux côtés d’Olusegun Obasanjo, figure politique influente du Nigeria et du continent, le président du Dangote Group a participé à des échanges de haut niveau avec les autorités burundaises. Les discussions ont porté sur les perspectives de collaboration dans des domaines susceptibles de soutenir la croissance et la transformation structurelle de l’économie locale.

À l’issue des rencontres avec le président Évariste Ndayishimiye, plusieurs accords de principe ont été paraphés. Ces documents ne constituent pas encore des engagements financiers définitifs, mais ils formalisent une volonté commune d’examiner des projets concrets. Les secteurs concernés n’ont pas été détaillés publiquement, mais ils pourraient concerner des activités industrielles en lien avec les expertises traditionnelles du groupe nigérian. Toute décision finale dépendra des études techniques, des conditions du marché et du cadre réglementaire en vigueur.

Publicité

Burundi : investissements stratégiques et coopération économique avec Dangote Group

Le Burundi cherche à renforcer son attractivité économique et à diversifier ses partenaires. Dans cette optique, la venue d’un industriel de premier plan représente un signal important pour les milieux d’affaires. Les autorités burundaises multiplient depuis plusieurs années les initiatives pour améliorer le climat des investissements, moderniser certaines infrastructures et attirer des capitaux privés capables de soutenir l’industrialisation.

La présence d’Olusegun Obasanjo dans cette mission économique confère à la démarche une portée diplomatique notable. L’ancien chef d’État nigérian joue régulièrement un rôle de facilitateur dans les relations économiques africaines. Son implication traduit l’importance stratégique accordée à cette visite et au dialogue engagé avec Bujumbura. Pour le Burundi, ces échanges pourraient contribuer à renforcer son positionnement régional, sous réserve que les projets envisagés aboutissent.

Aliko Dangote et sa stratégie d’investissement en Afrique

Aliko Dangote est considéré comme la première fortune du continent africain. À la tête du Dangote Group, conglomérat basé au Nigeria, il a développé un vaste empire industriel centré sur la production de biens essentiels tels que le ciment, le sucre, la farine et le sel. Sa filiale Dangote Cement s’est imposée comme le principal producteur de ciment en Afrique, avec des implantations dans de nombreux pays. Plus récemment, l’ouverture progressive d’une raffinerie de grande capacité à Lagos a marqué son entrée significative dans le secteur énergétique.

Depuis plusieurs années, l’homme d’affaires met en avant une stratégie d’investissement axée prioritairement sur l’Afrique. Il a souligné que son groupe concentre ses efforts sur le continent, privilégiant le développement de capacités locales et la transformation sur place des ressources. Cette orientation vise à réduire la dépendance aux importations et à soutenir l’industrialisation africaine.

La mission au Burundi s’inscrit dans cette logique d’expansion intra-africaine. Si les accords signés ne préjugent pas encore de réalisations concrètes, ils traduisent une volonté d’explorer de nouvelles opportunités dans un pays qui ambitionne de renforcer son tissu industriel. Les prochaines étapes permettront de déterminer si ces intentions se traduiront par des investissements effectifs, capables de marquer un tournant dans la coopération économique entre le Nigeria et le Burundi.