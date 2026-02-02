Ces dernières années, plusieurs pays du Sahel ont mis fin ou fortement réduit leur coopération sécuritaire avec la France, au profit de nouveaux partenariats, notamment avec la Russie. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont successivement acté le départ des forces françaises, invoquant des choix souverains et une redéfinition de leurs alliances. Cette évolution a modifié les équilibres diplomatiques et sécuritaires dans la région sahélo-saharienne. Dans ce paysage marqué par des repositionnements stratégiques, des déclarations attribuées aux services de renseignement russes mettant en cause la France ont récemment été relayées par le média américain Business Insider Africa comme l’agence Tass.

Selon des déclarations attribuées au Service fédéral de renseignement extérieur russe (SVR), la France serait impliquée dans des actions visant à écarter certains dirigeants africains considérés comme « indésirables » par Paris. Ces propos ont été relayés par plusieurs médias internationaux, qui précisent qu’ils proviennent de sources officielles russes.

Accusations russes visant l’action de la France en Afrique

Les déclarations attribuées au SVR évoquent des manœuvres politiques et sécuritaires attribuées à la France dans plusieurs pays africains. Les services russes affirment que Paris aurait soutenu ou encouragé des tentatives de déstabilisation dans la région Sahara-Sahel, avec pour objectif de reprendre de l’influence dans des États ayant récemment revu leurs alliances internationales. Dans ce discours, la France est décrite comme cherchant à peser sur des équilibres politiques internes, notamment en s’opposant à des dirigeants arrivés au pouvoir après des ruptures institutionnelles ou des changements de régime.

Publicité

Certaines de ces accusations font également état d’un supposé soutien indirect à des groupes armés opérant dans des zones instables. Il est important de préciser que ces accusations reflètent la position officielle des autorités russes et ne constituent pas, à ce stade, des faits établis par des sources indépendantes. Les autorités françaises n’ont, à ce stade, pas réagi à ces nouvelles accusations russes. Paris a, par le passé, rejeté des accusations similaires, rappelant que ses interventions en Afrique s’inscrivaient dans des cadres bilatéraux ou multilatéraux officiellement reconnus, notamment dans la lutte contre les groupes armés terroristes.

Rivalités d’influence au Sahel et en Afrique

Ces prises de position interviennent alors que la Russie renforce sa coopération avec plusieurs États africains, en particulier dans les domaines militaire et sécuritaire. Des accords de formation, de fourniture d’équipements et de conseil stratégique ont été annoncés ou mis en œuvre dans différents pays du Sahel. Cette présence accrue s’accompagne d’un discours politique critique à l’égard de l’action passée de la France dans la région.

De son côté, la France a vu son rôle évoluer rapidement, avec une réduction marquée de sa présence militaire et un recentrage annoncé de sa politique africaine. Cette transition a donné lieu à des tensions diplomatiques, alimentées par des accusations croisées et par une forte bataille de communication autour de la responsabilité des difficultés sécuritaires persistantes dans certaines zones.

Les accusations portées par le renseignement russe s’insèrent dans cette confrontation diplomatique ouverte, où chaque camp expose sa lecture des événements et de ses intérêts stratégiques. Elles contribuent à alimenter un climat de défiance entre Paris et Moscou, tout en trouvant un écho variable selon les opinions publiques et les orientations politiques des États africains concernés.