Afrique : la Russie accuse la France et l'Ukraine de soutenir les groupes terroristes

Depuis le début de la guerre en Ukraine, au mois de février 2022, la France s’est imposée comme étant l’un des partenaires les plus fiables de l’Ukraine. Soutient militaire, financier ou diplomatique, Kiev sait qu’elle a trouvé en Paris, en allié de taille qui le soutien coûte que coûte.

Cette proximité diplomatique s’inscrit dans une stratégie plus large, souhaitée par les pays occidentaux. Celle-ci vise à soutenir l’Ukraine face à Moscou et à maintenir une ligne commune de fermeté à l’échelle européenne et internationale… Notamment sur le continent africain, où la France est en perte de vitesse.

La France et l’Ukraine soutiendraient des groupes terroristes en Afrique, d’après un ambassadeur russe

Si un accord de défense a récemment été signé avec le Kenya, Paris est en net recul en Afrique. Les pays du Maghreb (Maroc mis à part) et du Sahel (Burkina Faso, Mali ou Niger) ont effectivement tourné le dos à la France, préférant nouer des alliances avec la Chine ou la Russie notamment. C’est dans ce contexte que l’ambassadeur de Russie en France, Alexeï Mechkov, a formulé de lourdes accusations.

En effet, selon lui, Paris et Kiev soutiendraient des groupes terroristes sur le sol africain, afin que des attaques soient menées. Une manière pour les deux capitales de viser les États dont les gouvernements entretiennent des relations étroites avec la Russie. Des propos diffusés sur la chaîne de télévision publique russe Rossiya 24, qui ont fait grand bruit.

De lourdes accusations à l’encontre de Paris et de Kiev

Plus spécifiquement, la France chercherait à expliquer ses différents revers diplomatiques et militaires sur le continent africain en désignant Moscou comme étant le principal responsable. Un moyen pour Paris et son partenaire ukrainien d’affaiblir les différents gouvernements en place dans des pays ciblés pour que d’éventuels changements aient lieu à la tête de l’État. Changements qui se révéleraient plutôt défavorables à Moscou.