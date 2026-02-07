Afrique : les 10 armées les plus faibles, le Bénin classé 4ᵉ

Les budgets militaires des pays africains varient considérablement, allant de nations disposant de forces bien équipées à d’autres dont les capacités de défense restent limitées. Pour plusieurs pays, les effectifs mobilisables, le financement et la logistique militaire influencent fortement leur position dans les classements mondiaux. Selon le dernier rapport Global Firepower (GFP) publié en 2026 relayé par Business Insider Africa, plusieurs pays africains se retrouvent en bas du classement, reflétant des contraintes structurelles et financières.

Des forces limitées mais mobilisables au Bénin et en Afrique de l’Ouest

Selon le classement GFP 2026, la République centrafricaine arrive en tête avec un indice de puissance de 4,2381 et un rang mondial de 143ᵉ, suivie par le Libéria (3,9275 – 141ᵉ) et la Sierra Leone (3,9201 – 140ᵉ). Le Bénin se positionne juste après, à la 4ᵉ place en Afrique, avec un indice de 3,8936 et 5,58 millions d’hommes mobilisables, ce qui lui confère le rang mondial 138ᵉ.

La Somalie arrive en 5ᵉ position africaine (3,7393 – 137ᵉ), suivie par le Gabon (3,0432 – 132ᵉ), Madagascar (3,0381 – 131ᵉ) et le Botswana (2,9993 – 130ᵉ). Le Burkina Faso (2,9213 – 127ᵉ) et le Sénégal (2,8925 – 126ᵉ) complètent le top 10 des armées les plus faibles du continent. Ces chiffres reflètent la combinaison de plusieurs facteurs : la taille des forces, le nombre de militaires mobilisables, la qualité et la quantité de l’équipement, ainsi que les budgets et la logistique disponibles.

Implications pour la sécurité et la logistique militaire au Bénin

Le classement montre les défis auxquels le Bénin doit faire face pour maintenir ses capacités de défense. Le pays est membre de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), un groupe régional qui encourage la coopération, mais ses ressources restent modérées par rapport à celles de nombreuses autres nations du continent.

Les 10 armées africaines les plus faibles en 2026