Présidentielle au Bénin : Richard Boni Ouorou félicite Wadagni après les résultats provisoires

Le président du parti Le Libéral, Richard Boni Ouorou, a adressé ce 14 avril 2026 un message de félicitations à Romuald Wadagni, à la suite de la publication des résultats provisoires de l’élection présidentielle au Bénin. Le communiqué, diffusé sur sa page Facebook, intervient alors que le candidat est crédité d’une large avance par les chiffres annoncés par la Commission électorale nationale autonome (CENA).

Selon les résultats provisoires communiqués par la Commission électorale nationale autonome (CENA), Romuald Wadagni a obtenu 4 252 347 voix, soit 94,05 % des suffrages exprimés, contre 269 433 voix (5,95 %) pour son adversaire Paul Hounkpè. Le scrutin a enregistré un taux de participation de 58,75 %, sur la base de plus de 90 % des postes de vote compilés. Ces données doivent encore être validées par la Cour constitutionnelle pour devenir définitives.

Un message de soutien politique assumé

Dans son message, Richard Boni Ouorou s’adresse directement au président élu en saluant une victoire qu’il qualifie de nette : « Cher Romuald, Monsieur le Président, c’est avec une immense joie que nous saluons votre brillante élection à la magistrature suprême de notre pays. Ce dénouement marque le début d’une ère nouvelle dans la continuité de la dynamique entamée en 2016 ».

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Le responsable politique souligne le parcours gouvernemental de Romuald Wadagni : « Votre parcours à la tête du ministère de l’Économie et des Finances aux résultats exceptionnels est un atout pour les nouvelles charges qui vous incombent. Vos distinctions internationales et vos résultats concrets sont les témoins d’une rigueur que vous mettrez désormais au service de toute la nation ». Il évoque également une continuité dans l’action publique menée sous Patrice Talon.

Continuité politique et priorités annoncées

Le communiqué du parti Le Libéral détaille plusieurs orientations attendues du nouveau mandat : « Performance et efficacité », « Confiance en la jeunesse » et « Adaptabilité », présentées comme les piliers de l’action à venir. « Nous avons la conviction que sous votre impulsion, les politiques publiques seront plus que jamais en phase avec les réalités de nos concitoyens », écrit Richard Boni Ouorou.

Il ajoute : « Vous avez su convaincre par votre bilan ; vous saurez maintenant transformer l’essai pour faire du Bénin un modèle de prospérité durable », avant de réaffirmer le soutien de sa formation politique : « Nous vous réitérons nos vœux de plein succès où nous sommes et serons disponibles à vous soutenir et à vous accompagner ».

Validation attendue par la Cour constitutionnelle

La proclamation définitive des résultats reste suspendue à la décision de la Cour constitutionnelle, seule habilitée à valider le scrutin présidentiel au Bénin. Cette étape institutionnelle doit intervenir dans les jours à venir, conformément au calendrier électoral en vigueur.