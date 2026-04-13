Bénin : la SBEE annonce des interruptions temporaires ce 16 avril dans plusieurs localités

La Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) informe ses abonnés, ce 13 avril, d’une interruption programmée de la fourniture d’électricité prévue pour le jeudi 16 avril. Les coupures affecteront plusieurs localités du pays entre 10 heures et 15 heures, selon le calendrier établi par l’entreprise.

Des dizaines de zones impactées du sud au nord

L’intervention touche des quartiers et communes du sud au nord du Bénin. Dans la région d’Abomey-Calavi et ses environs, les usagers de Fidjrossè, Fiyègnon, Ahouanlèko, Akpakpa Dodomey et Enagnon seront concernés. Des zones du plateau béninois, notamment Dangbo, Adjohoun, Bonou et Kétou, figurent également sur la liste des localités privées de courant. En direction du centre, Djougou et ses alentours connaîtront des coupures, tout comme des communes des régions du Zou, du Mono et du Couffo, parmi lesquelles Aplahoué, Grand-Popo et Zounzonmè. Le nord du pays n’est pas épargné : Kouandé, Kérou et Djougou sont prévus à l’agenda des travaux.

Précautions d’usage recommandées aux habitants

La SBEE rappelle que les installations électriques doivent être considérées comme étant sous tension pendant les opérations d’entretien. L’entreprise conseille aux ménages de débrancher leurs appareils sensibles, tels que réfrigérateurs, climatiseurs et équipements électroniques, pour prévenir les dégâts lors du retour de la fourniture.

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La SBEE présente ses excuses concernant les désagréments et assure que ses équipes seront mobilisées pour accélérer le rétablissement du service sur l’ensemble des zones affectées. L’entreprise souligne le caractère temporaire de ces interruptions, encadrant les coupures dans la plage horaire annoncée.