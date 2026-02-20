Al Nassr : Cristiano Ronaldo absent, Jorge Jesus derrière cette décision

Mis sur la touche pour le déplacement face à Arkadag, Cristiano Ronaldo n’a pas enfilé le maillot d’Al Nassr mercredi soir. Une absence qui, cette fois, ne doit rien à la tempête interne qui avait agité le club saoudien — c’est son entraîneur qui l’a délibérément écarté du groupe.

Mercredi 18 février. Al Nassr se qualifie pour les quarts de finale de l’AFC Champions League Two en dominant Arkadag 1-0 (2-0 sur l’ensemble de la double confrontation). Cristiano Ronaldo, lui, regarde depuis les tribunes.

Jorge Jesus a tranché. Rotation planifiée, préservation du joueur — aucune sanction disciplinaire n’a été évoquée selon Mundo Deportivo. Le technicien portugais ménage sa pièce maîtresse à l’approche des échéances en Saudi Pro League et des phases finales de la compétition asiatique rapporte 90min.

Une gestion calculée, après des semaines de turbulences

Le timing interroge. Il y a à peine quelques jours, Ronaldo effectuait son retour sur le terrain face à Al-Fateh (14 février), après trois matchs consécutifs manqués dans un tout autre contexte : un différend avec la direction du club, lié au Fonds d’Investissement Public. Une crise résolue, officiellement.

Difficile de dissocier cette actualité du bruit de fond qui entoure le joueur depuis plusieurs mois. Ronaldo n’échappe jamais aux projecteurs. En novembre 2025, il avait lui-même ouvert la porte à une fin de carrière prochaine, évoquant « encore un ou deux ans ». Puis, en décembre, il avait recalibré le message : passion intacte, ambition chiffrée — atteindre les 1 000 buts en carrière, peu importe le continent.

La question de sa retraite, relancée par ces déclarations, avait forcé Roberto Martínez à sortir du silence. Le sélectionneur national avait répondu sans détour à la BBC et cité par Sofoot : « Ses statistiques physiques sont celles d’un joueur qui peut continuer, continuer et continuer, déclare-t-il. Je pense que c’est plus une question de quand il sentira que c’est le bon moment. Il sera le seul à décider quand ce sera le moment d’arrêter« Une réponse qui clôt le débat sur le papier — sans vraiment l’étouffer.

Al Wasl en ligne de mire

La suite du calendrier dicte désormais la logique de Jesus. Al Nassr retrouvera Al Wasl, le club émirati, le 3 mars prochain en quarts de finale de l’AFC Champions League Two. D’ici là, les matchs de championnat s’accumulent. Cristiano Ronaldo, 960 buts au compteur, reste l’attraction centrale du football saoudien. Chaque absence alimente la spéculation. Chaque retour relance la même question : jusqu’où, et jusqu’à quand ? Prochaine échéance connue : le 3 mars contre Al Wasl.