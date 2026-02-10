Algérie: explosion des cas de cancers, voici les plus fréquents

En Algérie, de nombreuses questions se posent après qu’il ait été révélé que le pays faisait face à une hausse sensible du nombre de cancers recensés. Entre 2022 et 2023, le nombre de nouveaux cas recensés est passé de 51 096 à 56 319. Face à l’urgence, les autorités ont décidé de réagir.

Premièrement, pourquoi une telle évolution du nombre de cancers en Algérie ? Les autorités évoquent plusieurs pistes. La première n’est autre que le vieillissement de la population. Ensuite, les technologies médicales permettent de mieux déceler, résultat, le nombre de cas augmente logiquement.

L’Algérie fait face à une hausse marquée du nombre de cancers

Enfin, les modes de vie évoluent, avec la généralisaiton de la malbouffe et de la sédentarité. En ce sens, personne n’est épargné. La hausse du nombre de cancers détecté touche tout le monde, sur l’ensemble du territoire. Cependant, toutes les maladies ne se valent pas. Les femmes sont davantage exposées au cancer du sein, de la thyroïde, des ovaires ou de l’estomac.

Chez les hommes, les diagnostics concernent principalement la prostate, le poumon, le cancer colorectal, la vessie et l’estomac. Fortes de ces données, les autorités ont confirmé vouloir réorienter leurs campagnes de prévention, en ciblant surtout les formes de cancer les plus communéments détectées sur le territoire.

L’OMS félicite l’Algérie pour les mesures annoncées

En parallèle, des centres hospitaliers spécialisés ont été développés un peu partout à travers le pays. Ces derniers sont équipés d’outils de pointe, permettant ainsi à toutes les catégories de population d’accéder aux meilleurs soins. Autre défi de taille, l’approvisionnement en médicaments, essentiel pour accompagner les malades. Le sujet est pris au sérieux et plusieur sinitiatives ont été annoncées afin d’assurer l’importation ou la production de médicaments à prix abordabes sur le territoire. Un chantier important pour les autorités qui ont, fort de cette prise de conscience et des mesures associées annoncées, été félicitées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).