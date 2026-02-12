Alzheimer : les bénéfices de deux boissons du quotidien mis en avant dans une étude

Dans le monde, environ 50 millions de personnes vivent avec une démence. Cela peut être Alzheimer ou n’importe quelle autre type de maladie similaire. Malheureusement, il n’existe aucune type de traitement curatif pouvant soigner les personnes concernées. Résultat, il est essentiel d’anticiper.

En ce sens, les chercheurs ont annoncé des résultats surprenants, à la suite d’une étude menée sur près de quarante ans. L’objectif ? Comprendre le rapport du thé et du café sur la santé cognitive. En effet, il s’agit de deux boissons très prisées à travers le monde, très populaires et depuis longtemps, la science estime que leurs composants pourraient aidern à lutter contre la maladie.

Une étude de 43 ans menée pour comprendre l’effet de la caféine

Or, avant cette étude dont nous allons vous présenter les résultats, jamais il n’y avait eu de recherches approfondies de réaliser. Mais cette année, dans la revue JAMA, l’analyse de 131 821 adultes américains, sur 43 ans, a été dévoilée. Leur alimentation et leur consommation de café, de thé, y compris décaféiné, ont été évaluées, tout comme leur état cognitif.

Sur ces 131 821 personnes, ce sont 11 033 cas de démence qui ont été recensés, ce qui représente tout de même un peu plus de 8% des personnes étudiées. Les personnes les moins malades sont celles qui ont consommé, par jour, deux à trois tasses de café ou une à deux tasses de thé. Le décaféiné n’aurait eu, lui, aucun effet.

Un mode de vie sain est absolument nécessaire

Ainsi, les chercheurs estiment qu’un lien réel existe entre préservation cognitive et consommation de caféine. Il faut toutefois en consommer ni trop peu ni trop, pour vraiment bénéficier de ses effets (relation en cloche). Globalement, les scientifiques appellent par la même occasion à opter pour une alimentation saine et à optimiser son sommeil.