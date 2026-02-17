Armée israélienne : top 3 des nationalités étrangères les plus représentées

En Israël, une étude a été menée afin de déterminer quelles étaient les nationalités les plus représentées au sein de Tsahal. La raison est simple. En effet, nombreux sont les militaires à avoir une double nationalité. Les chiffres récemment publiés viennent d’ailleurs le confirmer.

Au total, ce sont 50 632 membres des forces armées qui auraient au moins une citoyenneté étrangère en plus de leur nationalité israélienne. Des révélations pas vraiment surprenantes pour les principaux observateurs. 4 440 militaires auraient même deux autres passeports en plus de leur citoyenneté israélienne. Enfin, 162 personnes auraient trois nationalités au total, en plus de celle israélienne (un fait, qui, par ailleurs, reste assez rare peu importe le pays).

Quelles sont les nationalités les plus représentées au sein de Tsahal ?

Le rapport indique que la nationalité américaine est la plus représentée au sein des rangs de l’armée israélienne. Sur les 40 632 individus concernés, 12 135 auraient une double nationalité US – Israël. 6 127 soldats auraient, ensuite, une double nationalité France – Israël. La Russie arrive en troisième position, avec 5 067 militaires binationaux.

Viennent ensuite le Royaume-Uni, le Canada, la Roumanie ou encore la Pologne, dans des proportions moindres cependant. Certains militaires proviennent également d’Afrique ou du Moyen-Orient. Certains, viennent effectivement d’Éthiopie, du Yémen, du Liban, de Syrie ou d’Algérie (parfois une dizaine de soldats seulement).

Des soldats engagés sur le front

Ces militaires ont joué un rôle important au cours du conflit ayant opposé Israël au Hamas palestinien. Beaucoup de ces militaires vivaient déjà en Israël lorsque ce conflit a éclaté. D’autres sont revenus sur place après les événements du 7 octobre afin de s’engager militairement. Un conflit meurtrier, qui a fait des dizaines de milliers de victimes ainsi que des millions de déplacés. Si un accord a par ailleurs été trouvé afin de stopper les combats, les États-Unis et Israël continuent d’accentuer la pression pour une démilitarisation totale du Hamas.