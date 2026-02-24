Armement au Maroc : augmentation drastique des transactions avec l'Espagne

Rapprochement en vue, entre l’Espagne et le Royaume du Maroc ? En effet, d’après un récent rapport statistique, les exportations d’armes, depuis Madrid vers Rabat ont explosé en 2025, de 20,4%. Elles atteignent aujourd’hui 29,6 millions d’euros, contre 21,08 millions l’an dernier.

Ces données ont été partagées par le Ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Entreprise espagnol, avant d’être reprises par la presse locale. Une hausse assez soutenue, qui confirme une intensification des échanges militaires entre les deux pays… Ce qui trahit, par ailleurs, une situation géopolitique instable dans la région du Maghreb.

Prèsde 30 millions d’euros ont été investis par le Maroc

En effet, le sujet du Sahara occidental occupe les esprits. Jamais les tensions n’ont été aussi vives entre le Maroc et l’Algérie, qui continue de soutenir le Front Polisario dans sa quête d’indépendance (même si des négociations ont récemment été ouvertes entre l’ensemble de ces acteurs, sous l’égide des USA).

Publicité

En ce qui concerne l’achat d’armement, le Maroc a notamment investi 15 millions d’euros dans les bombes, grenades et torpilles. Les accessoires liés aux armes de guerre dépassent 12 millions d’euros. Enfin, le Royaume a investi dans les armes de guerre, lui-même. Ces dépenses représentent près de 1,8 million d’euros.

Le Maroc investi massivement, dans un contexte particulièrement tendu

La hausse de ces ventes s’inscrit dans un contexte particulier, marqué par la volonté marocaine de diversifier ses approches et ses partenariats. Le Royaume n’hésite pas à travailler avec divers pays afin d’alimenter son armée et renouveler son parc, dans l’idée de moderniser son approche, son matériel et surtout, s’imposer comme une puissance régionale, dans un contexte international particulièrement tendu.

Dans le même temps, José Manuel Albares, ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération a pris la parole afin d’expliquer face à la presse, que la relation entre l’Espagne et le Maroc est l’une « des plus solides au monde ». Une sortie qui démontre la profondeur réelle des liens entre ces deux pays, qui semblent de plus en plus proches et ce, sur de nombreux éléments (économiques, diplomatiques, militaires).