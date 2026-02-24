Football : la FIFA choisit le Maroc comme modèle de formation pour tout le continent africain

La FIFA verse des fonds directement aux clubs marocains pour moderniser leurs infrastructures de formation. Un programme national salué par l’instance mondiale, qui envisage de le dupliquer à travers l’Afrique.

La FIFA paie. Pas seulement des éloges — de l’argent, acheminé via la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) vers les clubs engagés dans le Programme national de formation des jeunes talents, pour la modernisation et la mise à niveau de leurs installations. C’est le résultat de deux visites de travail menées par une délégation de l’instance mondiale au Maroc, destinées à évaluer sur le terrain un dispositif que la FIFA envisage désormais d’ériger en référence continentale.

À lire aussi Affaire Vinicius Jr : Gianluca Prestianni suspendu provisoirement par l'UEFA

Quatre clubs ont accueilli les émissaires : le Wydad Athletic Club, le Raja Club Athletic, le Fath Union Sport et la Renaissance Sportive de Berkane. À chaque étape, même verdict — la qualité de l’encadrement technique et la structuration des centres de détection ont suscité «une grande admiration» de la part des représentants de la FIFA.

Publicité

La CAN 2025, rampe de lancement d’une nouvelle stature

Le Maroc sort d’une Coupe d’Afrique des Nations 2025 organisée sur son sol et unanimement saluée comme un succès logistique et sportif — stades rénovés, affluence record, organisation rodée. Une vitrine qui a renforcé la crédibilité du pays sur la scène footballistique internationale, bien au-delà des résultats des Lions de l’Atlas. Ce capital de confiance ouvre la voie au prochain chantier : le Mondial 2030, que le Maroc co-organisera avec l’Espagne et le Portugal, impose une montée en gamme à tous les niveaux — y compris dans la formation des futures générations. Le programme piloté par Evosport, filiale de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), combine parcours sport-études et centres fédéraux répartis sur plusieurs villes, dont Saïdia, Béni Mellal, Benguérir, Casablanca et Rabat.

Un financement FIFA calibré club par club

Les fonds alloués par la FIFA ne suivent pas un barème uniforme. Chaque versement tient compte des besoins spécifiques exprimés par chaque structure dans le cadre du programme national — une approche sur mesure qui distingue ce dispositif d’une simple subvention générique. En avril prochain, la FIFA organisera une conférence dédiée à la formation des formateurs marocains, dernière brique d’un accompagnement technique et financier qui dépasse le stade de la reconnaissance symbolique.