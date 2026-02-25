Armement : l'Algérie confirme sa suprématie avec la présence du Su-57 russe

Le Su‑57 russe survole le ciel algérien, confirmant des spéculations de longue date. L’Algérie accueille un appareil de cinquième génération qui affirme sa puissance militaire.

La base de Aïn Oussera bascule vers Moscou

De nouvelles vidéos publiées le 18 février montrent un Su‑57E en train de survoler la base aérienne d’Aïn Oussera, située dans le centre de l’Algérie. Une première vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux le dimanche 8 février 2026, avait déjà circulé et dissipé les derniers doutes : on y distingue la silhouette caractéristique du Su‑57E évoluant à haute altitude dans le ciel algérien, accompagnée du sifflement puissant de ses moteurs.

Quelques jours plus tard, une troisième vidéo, de meilleure qualité que les précédentes, est venue confirmer ces observations. Bien que la résolution ne permette pas d’identifier les cocardes et que l’emplacement exact reste incertain, le profil de l’avion correspond à celui du chasseur russe. L’Algérie n’a pas formellement confirmé l’information, mais ces images fournissent un élément probant.

Les rumeurs avaient circulé depuis plusieurs années. La télévision d’État algérienne annonçait dès février 2025 un achat de six Su‑57E, avec deux livraisons prévues la même année. Les spéculations se sont renforcées lorsque le collectif de pirates Black Mirror a divulgué des documents d’un sous-traitant de Rostec, suggérant la concrétisation partielle de la commande.

Douze appareils jusqu’en 2028

Le calendrier s’impose comme une certitude contractuelle : six exemplaires confirmés au minimum, potentiellement douze selon les documents de contrats attribués au conglomérat russe Rostec — deux actuellement livrés, six supplémentaires prévus en 2026, quatre en 2028.

Selon les documents divulgués, chaque Su‑57E représenterait environ 135 millions de dollars d’équipement de pointe. Les systèmes russes s’intègrent progressivement dans la structure opérationnelle algérienne : les mécaniciens se forment sur place, tandis que les radars locaux enregistrent les signatures des nouveaux moteurs. Dans le ciel d’Afrique du Nord, l’arrivée de ces appareils pourrait modifier l’équilibre stratégique régional.

L’Algérie consolide ainsi sa supériorité aérienne régionale — face au Maroc, aux tensions du Sahel et aux incertitudes libyennes. Le Su‑57E, jamais engagé en combat aérien depuis son déploiement en Syrie, devient l’outil de cette affirmation.