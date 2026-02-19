Armement : les USA recyclent leurs F-18 Hornet pour lutter contre les drones

Les Marines américains vont doter leurs F/A-18C/D Hornet de roquettes à guidage laser APKWS II capables d’engager des cibles aériennes. Cette décision, confirmée dans le plan d’aviation 2026 de l’USMC, prolonge la pertinence opérationnelle d’appareils dont le retrait est prévu d’ici 2030.

Le Corps des Marines américain (USMC) a officiellement confirmé, ce 10 février 2026, le renforcement des capacités de ses F/A-18C/D Hornet dans le cadre du « 2026 Marine Corps Aviation Plan ». Ce document annonce notamment l’intégration d’une capacité de tir air-air pour les roquettes à guidage laser APKWS II, destinée à renforcer la lutte contre les drones et les missiles de croisière low-cost.

Contrairement à la Marine américaine (US Navy), qui avait retiré ses propres F/A-18C/D de la flotte embarquée aux alentours de 2019 au profit des F/A-18E/F Super Hornet et des F-35C, les Marines ont maintenu leurs Legacy Hornets en service, principalement depuis des bases terrestres. Ces appareils, opérés par une branche distincte avec ses propres programmes, devraient voler jusqu’à la fin de la décennie.

Une roquette bon marché face aux menaces saturantes

Face à la multiplication des attaques par drones et missiles de croisière peu coûteux, les forces armées américaines ont cherché des munitions légères et disponibles en grand nombre. La roquette APKWS II, dérivée de la Hydra 70 mm équipée d’un kit de guidage laser semi-actif, s’est imposée comme une réponse adaptée.

Les F/A-18C/D des Marines sont déjà qualifiés pour le tir d’APKWS contre des cibles terrestres et maritimes depuis 2018. L’extension de cette capacité au domaine air-air constitue donc une évolution de qualification plutôt qu’une refonte complète du système d’armes. La roquette utilise les mêmes lanceurs Hydra déjà intégrés sur ces appareils, ce qui simplifie techniquement la mise en œuvre.

Le plan d’aviation 2026 confirme le maintien des Legacy Hornets

Au-delà de la menace drone, le « 2026 Marine Corps Aviation Plan » prévoit également l’introduction de nouvelles capacités de frappe à longue portée sur les F/A-18C/D. Le document réaffirme le maintien en service de l’ensemble de la flotte, estimée à environ 125 appareils, jusqu’à la fin des années 2020. D’autres programmes d’acquisition d’avions et d’hélicoptères de nouvelle génération figurent également dans ce plan stratégique, sans que des délais précis aient été communiqués pour chacun d’eux.