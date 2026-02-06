Armement : l'Iran présente le Khorramshahr 4, un missile qui peut atteindre Israël en 12 mn

En Iran, la télévision nationale a récemment diffusé de simages d’un nouveau missile balistique. Baptisé Khorramshahr 4, celui-ci serait d’ores et déjà opérationnel. Et s’il fait tant parler, c’est pour ses caractéristiques assez surprenantes. En effet, ce missiles est, technologiquement parlant, parfaitement développé.

D’après les informations diffusées dans les médias, ce missiles serait capable d’atteindre une vitesse de Mach 8 dans l’atmosphère, soit près de 10.000km/h. Il pourrait atteindre jusqu’à Mach 16 hors atmosphère. D’après la presse spécialisée, le Khorramshahr 4 serait tellementrapide qu’il pourrait atteindre uen cible située en Israël, en 12 minutes à peine.

Un nouveau missile iranien pourrait atteindre Israël en douze minutes seulement

Une annonce qui intervient dans un contexte difficile, marqué par de vives tensions entre Téhéran et Washington (et, par ricochet, Israël). Par ailleurs, ces effets d’annonce pourraient être percus comme une tentative de provocation par la Maison-Blanche. Or, ce type d’agissement ne passe pas du tout auprès de Donald Trump.

On se souvient des actions entreprises au Vénézuéla, dans le cadre de la capture de Nicolas Maduros. Celui-ci, qui dansait lors de ses meetings, a été jugé trop provocants. Des agissements qui, par ailleurs, vont dans le sens des dernières prises de parole de Trump, qui invitait l’Ayatollah Rameinih, à faire “très attention”.

Trump et Washington pourraient ne pas apprécier l’effet d’annonce

Le missile lui, pourrait parcourir jusqu’à 2.000 kilomètres et transporter une ogive de plus d’une tonne (1 500kg, selon les estimations). Sa vitesse relativement élevée pourrait lui permettre de passer outre les systèmes de défense antimissile et, in fine, avoir venir s’écraser contre les cibles, en réalisant le plus de dégâts possible. Une annonce qui, alors que les négociations se seraient ouvertes entre les deux pays, pourrait avoir l’effet inverse à celui escompté. Les États-Unis, soucieux de contre-carrer les plans iraniens, pourraient se montrer plus ferme encore.