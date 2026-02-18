Bénin : 20 interpellations lors d’une opération antidrogue à Ouidah

Vaste coup de filet dans la commune. Mardi 17 février 2026, des unités de la Police républicaine ont investi plusieurs sites identifiés pour trafic et usage de chanvre indien, avec à la clé vingt arrestations, selon une publication sur sa page Facebook.

Parties de Pahou, les équipes du commissariat d’arrondissement ont lancé des descentes coordonnées dans les villages Adjarra-Adovié, Bazounkpa et Hèvié-Liclan. Des concessions et points de regroupement signalés comme lieux de vente ou de consommation de produits psychotropes ont fait l’objet de fouilles systématiques. Dix-huit personnes ont été arrêtées en possession de substances prohibées.

Villages quadrillés, sites démantelés

L’intervention visait des zones classées sensibles par les services de sécurité. Sur place, les agents ont procédé à des contrôles et à la neutralisation de plusieurs espaces décrits comme des ghettos par la source policière. Cette série d’opérations s’insère dans la stratégie d’assainissement des secteurs jugés criminogènes. Les unités territoriales multiplient les actions ciblées pour réduire les circuits locaux de distribution.Dans la même journée, une autre manœuvre se déroulait dans Ouidah ville.

Publicité

Mobilisant les commissariats des 2ᵉ et 4ᵉ arrondissements, les forces engagées ont interpellé deux individus dans une habitation transformée en base de détention, d’usage et de commercialisation de chanvre indien, au quartier Gbéto Sud. Les personnes arrêtées devraient être présentées aux autorités judiciaires compétentes.