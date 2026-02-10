Bénin : Bertin Bada élevé au rang de premier Général cinq étoiles

Les Forces armées béninoises (FAB) ont franchi, ce lundi 9 février 2026, un cap inédit de leur histoire. Pour la première fois depuis leur création en juillet 1960, la hiérarchie militaire nationale compte un Général cinq étoiles, le grade le plus élevé de l’institution. Cette distinction exceptionnelle a été portée par le Général Bertin BADA, actuel Directeur du Cabinet militaire du Président de la République.

L’événement, à forte portée symbolique, marque une étape majeure dans l’évolution et la structuration des FAB. La cérémonie officielle s’est déroulée en présence d’un parterre d’officiers supérieurs, de sous-officiers, d’hommes du rang ainsi que de nombreuses autorités civiles et militaires. Dans une atmosphère solennelle, l’instant a été perçu comme un moment fondateur pour l’armée béninoise, appelée à consolider son rôle et son image dans un contexte sécuritaire exigeant.

Les insignes de Général d’Armée aérienne ont été remis au récipiendaire par le ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la Défense nationale, Alain Fortunet Nouatin. Arborant désormais le képi orné de cinq étoiles et l’uniforme bleu ciel de l’armée de l’air, le Général Bertin BADA a incarné, par sa posture, la rigueur et la responsabilité attachées à ce rang. Pour le ministre, cette élévation traduit la vision du Chef suprême des armées de renforcer une institution militaire disciplinée, loyale et stratégiquement préparée.

Dans son intervention, Alain Fortunet Nouatin a tenu à rappeler que cette promotion s’inscrit dans un parcours progressif et mérité. Du grade de Général de Brigade aérienne à celui de Général d’Armée aérienne, le chemin parcouru repose sur la constance, la compétence et le sens du devoir. « En vous conférant le grade de Général d’Armée Aérienne, la République ne célèbre pas seulement votre passé ; elle vous confie son présent et son avenir. À ce niveau, l’honneur devient charge et le grade, mission », a-t-il déclaré.

Pilote militaire de formation, Bertin BADA a intégré les rangs de l’armée béninoise en 1983, à l’issue d’un test psychotechnique de l’armée de l’air. Son parcours l’a conduit à assumer plusieurs responsabilités stratégiques, notamment celles de commandant de base, chef de division, chef d’État-major de l’armée de l’air, instructeur pilote et commandant de bord. Il a bénéficié de formations de haut niveau au sein d’écoles et d’institutions militaires de référence, et a reçu diverses distinctions nationales et internationales.

La cérémonie s’est tenue sous l’autorité du Haut Commandement militaire, conduit par le Général de Corps d’Armée Fructueux Gbaguidi, en présence des membres du gouvernement, de nombreuses personnalités, ainsi que des proches du promu, venus saluer un parcours placé au service de la Nation.