Bénin : Bertin Coovi réagit et s’excuse après sa suspension du Bloc Républicain

La séquence politique s’accélère autour de Bertin Coovi. Suspendu à titre conservatoire par le Bloc Républicain (BR) et visé par une procédure disciplinaire interne, l’acteur politique a choisi de sortir du silence. Après les décisions prises par les instances du parti, il a diffusé un message d’explication dans lequel il adopte un ton conciliant et assume ses propos passés, tout en cherchant à dissiper toute idée de rupture avec sa formation politique.

Excuses adressées à Abdoulaye Bio Tchané et Patrice Talon

Dans son intervention rendue publique sur les réseaux sociaux, Bertin Coovi adresse des excuses appuyées aux plus hautes figures de son camp politique. Il reconnaît que ses déclarations ont pu provoquer des tensions et présente ses regrets au président du BR, Abdoulaye Bio Tchané. Il va plus loin en s’adressant directement au chef de l’État, Patrice Talon, évoquant la possibilité que ses paroles aient été mal perçues.

Le message se veut respectueux et empreint de loyauté. Coovi insiste sur l’absence d’intention de nuire, affirmant que son expression relevait d’une démarche personnelle et non d’une position officielle du parti. Il cherche ainsi à désamorcer l’idée d’un affront institutionnel, tout en réaffirmant son attachement aux dirigeants qu’il cite nommément.

Bertin Coovi réaffirme son appartenance et sa loyauté politique

Au-delà des excuses, l’élément central de sa réaction reste la réaffirmation de son ancrage au sein du Bloc Républicain. Il déclare toujours se reconnaître dans le parti et rejette toute accusation de défiance ou de trahison. Selon lui, ses prises de parole visaient à relayer un malaise ressenti à la base militante, et non à contester l’autorité de la direction.

Il souligne sa bonne foi et son soutien personnel au président Patrice Talon, précisant avoir agi en son nom propre. Cette sortie intervient alors que le processus disciplinaire suit son cours. La suite dépendra désormais des décisions internes du parti, qui devront trancher sur son cas après cette tentative de clarification publique.