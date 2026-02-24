Bénin : Bertin Koovi claque la porte du BR après les sanctions

La rupture s’officialise par courrier. Sanctionné en interne, Bertin Koovi quitte le Bloc Républicain et revendique un choix de cohérence politique tout en confirmant son alignement public sur la dynamique portée par Romuald Wadagni.

Datée du 22 février 2026, la lettre de démission adressée au secrétariat exécutif et au bureau politique national du Bloc Républicain a circulé lundi soir. Bertin Koovi y indique prendre acte des mesures disciplinaires prononcées contre lui, dont la suspension de toute activité partisane. Militant se réclamant « respectueux des décisions des instances », il décrit une position devenue intenable. Son engagement public en faveur de Romuald Wadagni aurait précipité la rupture.

Ligne politique

La décision intervient après notification d’une note de service sanctionnant ses prises de position. En soutenant une candidature également appuyée par sa formation politique, l’intéressé évoque un risque de confusion et dit vouloir se « libérer de toute tutelle partisane devenue incompatible ».

Au fil de la correspondance, le ton oscille entre justification politique et message d’apaisement. La démission « n’entame en rien » ses relations avec les militants du parti, écrit-il, tout en réaffirmant son « soutien indéfectible » au président Patrice Talon. L’épisode survient alors que les repositionnements s’accélèrent autour des dynamiques préélectorales. Coordinateur national de la plateforme Wadagni 2026–2040, Koovi annonce la poursuite de ses activités politiques hors cadre partisan.

Un départ sans rupture totale

Aucune fermeture définitive, assure-t-il, évoquant la possibilité de collaborations futures « lorsque l’intérêt supérieur du Bénin l’exigera ». La formule maintient un lien politique malgré la sortie formelle. Plus offensif sur le rôle des partis, il rejette l’image d’un « simple club électoral » et plaide pour un appareil capable de protection militante et de consolidation démocratique.