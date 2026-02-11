Bénin : Ce qu’il faut retenir de la composition des deux groupes parlementaires

Quelques jours après l’installation des députés de la 10ᵉ législature, les groupes parlementaires ont été officiellement constitués ce mercredi 11 février 2026 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo. Deux entités politiques structurent désormais les travaux de la nouvelle mandature : l’Union progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc républicain (BR).

Le premier groupe déclaré en plénière est celui de l’Union progressiste le Renouveau. Sa déclaration constitutive a été lue à l’ouverture de la séance par le député Bonaventure Aké Natondé. Dans son intervention, il a affirmé la volonté du groupe de contribuer à l’enracinement de la démocratie et à la prise en compte des attentes des populations au cours de la mandature 2026-2033.

Le bureau de l’UPR est composé de six membres. Bonaventure Aké Natondé en assure la présidence. Nouémou Domitien occupe le poste de premier vice-président. Joël Godonou est désigné premier rapporteur, tandis que Yacoubou Orou Sé Guéne est deuxième rapporteur. Claudio Prudencio et Luc Atrokpo figurent parmi les membres du groupe.

À la suite de cette déclaration, les députés du Bloc républicain ont à leur tour officialisé la création de leur groupe parlementaire. La déclaration a été lue par Assan Séibou, qui en assure la présidence. Hervé Hêhomey est premier vice-président. Sofiatou Schanou et Michel Sodjinou occupent respectivement les fonctions de premier et deuxième rapporteur. Gounou Abdoulaye en est le secrétaire.

Dans son adresse, Assan Séibou a exposé les orientations du groupe pour la nouvelle législature. Il a évoqué l’engagement du Bloc républicain en faveur de la mise en œuvre des politiques publiques, du dialogue parlementaire, du service de l’intérêt général et de l’accompagnement de la vision Bénin 2060.

À l’issue de la constitution des deux groupes, le président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou, a annoncé la suspension de la séance. Les travaux reprendront pour la mise en place des commissions permanentes, étape suivante dans l’organisation interne du Parlement pour la 10ᵉ législature.