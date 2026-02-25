Bénin : Saisie de produits prohibés dans un kiosque, cinq individus interpellés

Un kiosque du quartier Arconville, utilisé pour la distribution et la consommation de substances psychotropes, a fait l’objet d’une descente policière mardi 24 février 2026. L’opération conduite par le commissariat de l’arrondissement central s’est soldée par l’interpellation de cinq personnes et la saisie de plusieurs produits dissimulés, selon la page officielle de la Police républicaine.

Alertés par des informations concordantes, les agents ont investi les lieux sans préavis. Sur place, les perquisitions ont révélé des méthodes de dissimulation peu communes. Une partie des substances, dont du tramadol, se retrouvait mélangée à du café servi aux clients. D’autres quantités, réduites en poudre, restaient cachées dans des boîtes de café vides ou dans les recoins du kiosque.

Douze comprimés de tramadol ont été découverts dans un emballage de cigarettes ainsi que dans le plafond de fortune de l’installation. Les policiers ont également saisi six boîtes contenant des poudres et des feuilles séchées moulues. Le gérant du kiosque figure parmi les personnes interpellées.

Un commerce sous couverture

Présenté comme un point de vente ordinaire, le kiosque aurait servi de façade à l’écoulement des produits illicites. La transformation des comprimés et leur incorporation dans des boissons visaient à contourner les contrôles et à brouiller les indices matériels. Conduits au commissariat avec les substances saisies, les mis en cause restent à la disposition des enquêteurs. Les analyses devraient préciser la nature des produits et établir les responsabilités individuelles.

Appel à la vigilance citoyenne

Cette intervention s’inscrit dans les actions de lutte contre la circulation des stupéfiants et des psychotropes dans les zones urbaines. Les services de sécurité évoquent l’évolution des procédés de dissimulation, souvent adossés à des activités commerciales courantes. La Police républicaine invite les habitants à signaler tout comportement suspect afin de faciliter les opérations à venir. L’enquête se poursuit pour identifier d’éventuelles ramifications du réseau.