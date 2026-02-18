Bénin : Deux ministres quittent le gouvernement après les élections

À la suite de l’élection et de l’installation des nouveaux députés, l’architecture gouvernementale connaît un ajustement. Deux membres de l’exécutif ayant fait le choix de siéger au Parlement ont officiellement quitté leurs fonctions ministérielles. Le Président de la République du Bénin a entériné ces départs et procédé à la mise en place de mesures transitoires afin de garantir la continuité de l’action gouvernementale.

Dans ce contexte, une redistribution provisoire des portefeuilles a été opérée au sein de l’équipe en place. L’objectif est d’assurer le fonctionnement régulier des départements ministériels concernés. Ainsi, le ministre en charge de la Santé hérite désormais de l’intérim du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Éléonore Yayi Ladékan.

Après l’installation de la dixième législature, elle a été désignée présidente de la Commission de l’éducation, de la culture, de l’emploi et des affaires sociales, l’une des cinq commissions permanentes du Parlement. Le portefeuille du Tourisme, de la Culture et des Arts est confié, à titre intérimaire, au ministre de l’Industrie et du Commerce Alimatou Shadiya Assouman. Élue députée, elle a visiblement fait le choix de finir le mandat au sein du gouvernement.