Bénin : enquête après la découverte d’un crâne humain à Covè

Le calme habituel du quartier Adjohoué Azéhounholi, dans la commune de Covè, a été perturbé le vendredi 6 février 2026 par une découverte inhabituelle ayant conduit à l’ouverture d’une enquête policière. Selon les informations communiquées par la Police républicaine sur sa page Facebook, une tête humaine a été retrouvée après avoir été abandonnée par deux individus circulant à moto.

D’après les premiers éléments, un citoyen s’est présenté au commissariat de l’arrondissement de Covè pour signaler une scène survenue non loin du CEG 5. Il a indiqué avoir vu un motocycliste et son passager laisser tomber un colis alors qu’ils circulaient à bord d’une motocyclette de marque Bajaj. En s’approchant, des riverains ont constaté qu’il s’agissait d’une tête humaine.

Toujours selon le témoignage recueilli, les deux occupants de la moto auraient tenté de récupérer le colis avant de renoncer face à l’attroupement progressif de curieux, préférant prendre la fuite en abandonnant l’objet sur les lieux.

Alertée, une équipe de police s’est immédiatement rendue sur place pour effectuer les constatations nécessaires et sécuriser les éléments utiles à l’enquête. Une procédure judiciaire a été ouverte afin d’identifier les auteurs et de déterminer l’origine de cette découverte.

Les investigations ont permis, dès le lendemain samedi 7 février, d’identifier l’un des deux individus. Il a été localisé dans un cabaret du quartier Ahito, dans l’arrondissement de Zogba, où il a été interpellé puis conduit au commissariat de Covè pour être entendu.

Au cours de son audition, le suspect a d’abord nié toute implication avant de se contredire. Confronté aux éléments recueillis par les enquêteurs, il a finalement reconnu être lié au colis abandonné. Son complice, en revanche, demeure introuvable à ce stade de l’enquête.

Si cette interpellation constitue une avancée, plusieurs zones d’ombre subsistent, notamment l’identité de la victime et les circonstances exactes ayant conduit au transport de cette tête humaine. La Police poursuit ses investigations afin d’élucider l’ensemble des faits et de situer les responsabilités.