Bénin : Joseph Djogbénou élu président du Parlement avec 109 voix sur 109

La 10ᵉ législature de l’Assemblée nationale du Bénin est officiellement entrée en fonction ce dimanche 8 février 2026, ouvrant une nouvelle séquence institutionnelle dans l’histoire politique du pays. Réunis au Palais des gouverneurs à Porto-Novo, les 109 députés élus ont été installés avant de procéder à l’élection du bureau de l’institution parlementaire.

À l’issue du scrutin, Joseph Fifamè Djogbénou a été élu président de l’Assemblée nationale à l’unanimité des députés présents. Candidat unique au perchoir, le président de l’Union progressiste le renouveau (UPR) a recueilli 109 voix pour, 00 voix contre et 00 abstention, consacrant ainsi une élection sans contestation à la tête du Parlement béninois.

Cette élection sans challenger s’inscrit dans une configuration politique largement favorable à la majorité présidentielle. L’ensemble des députés composant la 10ᵉ législature est issu de la mouvance soutenant le président de la République, Patrice Talon, ce qui a naturellement conduit à un consensus autour de la candidature de Joseph Djogbénou.

Au sein de cette majorité, l’Union progressiste le renouveau occupe une position dominante. Le parti dirigé par Joseph Djogbénou dispose de 60 députés, contre 40 pour le Bloc républicain (BR), confirmant son rôle central dans la structuration du bureau et l’orientation des travaux parlementaires.

L’installation de cette nouvelle équipe intervient dans un contexte institutionnel inédit. Pour la première fois, les députés béninois entament un mandat de sept ans, conformément aux réformes politiques en vigueur. Cette durée exceptionnelle, qui mènera la législature jusqu’en 2033, modifie le rythme démocratique et confère une responsabilité renforcée aux dirigeants du Parlement.

Autour du président Joseph Djogbénou, le bureau de l’Assemblée nationale pourrait être composé de Barthélémy Kassa comme premier vice-président et de Mahougnon Kakpo en qualité de deuxième vice-président. Les fonctions de questeurs pourraient être assurées par Rabiou Djibril Amadou et Chantal Ahyi, tandis que David Houinsa et Inoussa Chabi Zimé occupent respectivement les postes de premier et deuxième secrétaires parlementaires.