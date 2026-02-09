Bénin : Joseph Djogbénou promet une Assemblée « utile, respectée et pleinement engagée »

Avocat de formation, universitaire reconnu et figure centrale de la mouvance présidentielle, Joseph Fifamè Djogbénou a franchi une nouvelle étape décisive de sa carrière politique ce dimanche 8 février 2026. Porté à la tête de l’Assemblée nationale par un vote unanime de 109 députés, le président de l’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) cumule désormais un parcours institutionnel peu commun au Bénin : ancien Garde des Sceaux de Patrice Talon entre 2016 et 2018, puis président de la Cour constitutionnelle jusqu’à sa démission en juillet 2022, il occupe aujourd’hui le perchoir de la dixième législature. Quelques heures après cette élection sans suspense, l’homme de droit a pris la parole sur les réseaux sociaux pour livrer ses premiers mots en tant que nouveau maître de l’hémicycle.

Le nouveau président de l’Assemblée nationale du Bénin affiche humilité et détermination

Sur sa page Facebook, Joseph Djogbénou a tenu à saluer d’abord le chef de l’État, dont il a loué « le courage, l’exigence et la détermination » au service du développement national. L’ancien avocat de Patrice Talon, qui l’avait notamment défendu lors de la retentissante affaire d’empoisonnement présumé de l’ex-président Boni Yayi en 2014, ne cache pas sa fidélité à celui qui l’a accompagné tout au long de son ascension politique. Mais au-delà de cet hommage appuyé, c’est surtout le ton adopté qui retient l’attention. Djogbénou décrit la charge qui lui est confiée comme « immense », assurant la recevoir « avec humilité et avec la ferme volonté d’en être digne ».

Joseph Djogbénou fixe le cap du Parlement béninois pour la dixième législature

Le professeur agrégé de droit a également esquissé les grandes lignes de sa vision pour le Parlement. Son ambition affichée est de bâtir une Assemblée nationale qu’il veut « utile, respectée et pleinement engagée » autour de trois missions fondamentales : la production législative rigoureuse, le contrôle gouvernemental responsable et le service permanent de l’intérêt national. Un programme qui prend un relief particulier à l’aune de la durée inédite de ce mandat parlementaire, fixé à sept ans pour la première fois dans l’histoire politique béninoise, ce qui conduira cette législature jusqu’en 2033.

En adressant ses remerciements à ses collègues députés et à l’ensemble du peuple béninois, Djogbénou a conclu son message par un engagement solennel : « Servir la République, honorer la confiance du peuple et contribuer au progrès du Bénin. » Des mots calibrés, à mi-chemin entre la gratitude et la promesse, qui témoignent d’une volonté d’incarner une présidence parlementaire rassembleuse alors que le Bénin s’apprête à entrer dans une séquence politique chargée, marquée notamment par l’élection présidentielle prévue en avril prochain.