Bénin : Keith Sonon crée la polémique en parlant de son homme idéal (vidéo)

La cheffe béninoise établie en France, Keith Vanessa Yabo Sonon, de nouveau au cœur de l’actualité numérique, fait l’objet d’une vive controverse après la diffusion d’un extrait de son passage sur PodLab Studio. Devenue populaire à la suite de son record du monde du marathon culinaire le plus long du Guinness World Records, l’Amazone en cheffe voit cette fois son nom circuler pour une déclaration sur ses attentes dans une relation amoureuse.

Au cours de l’entretien, elle affirme : « La personne qui est en face de moi doit être en mesure de m’offrir 4 ou 5 fois ce que je suis en mesure de m’offrir moi-même. Si en un mois, j’ai l’habitude de voyager une fois, il doit être en mesure de me faire voyager 2 ou 3 fois dans le mois ». Rapidement relayée sur les réseaux sociaux, cette séquence a déclenché une avalanche de réactions, oscillant entre indignation, moqueries et prises de position favorables.

Des réactions tranchées sur la toile

La polémique s’est amplifiée à mesure que les internautes se sont emparés du sujet. Certains dénoncent un discours jugé élitiste et déconnecté des réalités sociales, à l’image de la réaction d’Alexandre Hounyo ou des Jumeaux internationaux qui écrit :

« les gars quand Dieu nous sépare de certaines filles , cherchons à comprendre pourquoi Dieu l’a fait (…) très souvent c’est la go qui fait que ta vie n’avance pas car c’est une go qui n’est jamais satisfaite ».

Publicité

Dans une autre publication, il met en avant le rôle des soutiens populaires lors du défi culinaire : « Nous, personnellement, avons dormi au Palais des Congrès trois fois jusqu’au petit matin pour te soutenir (…) Mais après, c’est nous, enfants de pauvres, qui ne pouvons pas rêver de filles comme toi. »

À l’opposé, d’autres internautes appellent à relativiser et défendent la cheffe, estimant qu’elle exprime simplement un standard personnel : « En vrai, si tu investis sur toi même ou sur quelque chose, le bon sens souhaite un retour sur investissement. Donc, ne la soulevez plus mais offrez lui une vie de luxe comme elle le souhaite. »

PodLab Studio évoque un problème de contextualisation

Face à l’ampleur de la controverse, l’animateur du podcast, Beni Tossou, a publié une mise au point. Il insiste sur le fait que les extraits diffusés ne traduisaient pas l’intégralité des échanges et appelle à plus de retenue dans les commentaires : « Des extraits de ses réponses publiées sur les canaux de PodLab ne reflétaient pas fidèlement ses pensées puisque les versions longues contextuelles des échanges existent. (…) Toutefois, la famille, je solliciterais un peu plus de bienveillance de votre part lorsque vous laissez des commentaires. » Il rappelle également que l’invitation de l’Amazone en cheffe répondait à une demande du public et que le podcast s’est construit autour de l’interaction avec sa communauté.