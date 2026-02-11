Bénin : La Céna reçoit une mission de la DGE du Sénégal

La Commission électorale nationale autonome (Céna) a accueilli, ce mercredi 11 février 2026, une délégation de la Direction générale des élections (DGE) du Sénégal, en visite de travail au Bénin pour une durée de trois jours. La mission est conduite par Biram Séné, directeur général des élections du Sénégal.

À leur arrivée au siège de l’institution, les responsables sénégalais ont été reçus par le président de la Céna, Sacca Lafia. Un entretien restreint entre les deux dirigeants a précédé une séance élargie aux membres du Conseil électoral. Les discussions se sont ensuite poursuivies avec les cadres de la Direction générale des élections du Bénin.

Dans son allocution d’ouverture, Sacca Lafia a rappelé le contexte de cette rencontre. Il a indiqué qu’une délégation béninoise s’était rendue à Dakar l’année précédente afin d’étudier l’expérience sénégalaise en matière d’organisation des scrutins. Les enseignements tirés de cette mission, selon lui, ont contribué à la conduite des premières élections couplées au Bénin.

La visite des responsables sénégalais s’inscrit dans une logique de réciprocité. « Nos collègues estiment que le Bénin présente des particularités dans l’organisation des élections, la structuration et le financement des partis politiques. Ils souhaitent s’inspirer de notre expérience pour comprendre comment nous parvenons à organiser des élections dans le calme », a déclaré le président de la Céna.

Les échanges portent notamment sur l’organisation institutionnelle, les compétences et le fonctionnement des organes en charge des élections au Bénin. Sacca Lafia a souligné que le dispositif béninois repose sur une architecture à deux niveaux, avec la Direction générale des élections et le Conseil électoral, alors qu’au Sénégal la DGE assume l’ensemble des attributions.

En marge des séances de travail prévues à Cotonou, la délégation effectuera une visite à Ouidah lors de la quatrième journée de son séjour, dans une perspective institutionnelle et culturelle. Au terme de cette mission, les deux institutions entendent consolider leur coopération à travers un partage d’expériences destiné à renforcer leurs dispositifs respectifs.